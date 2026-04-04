Partido trampa en Son Moix antes del Bayern

Son Moix vivirá un partido de dos realidades totalmente contrarias, pero con una misma misión: ganar para seguir peleando por el objetivo de la temporada.

El Real Madrid visitará a un Mallorca con muchas urgencias. Los bermellones llegaron al parón de selecciones tras una de las derrotas más duras de la temporada en Elche y condenados a las posiciones de descenso. Ya no se puede tirar ningún encuentro y cada punto puede ser clave en estas últimas ocho jornadas para conseguir la salvación.

Con el Bayern en mente

Los blancos, por su parte, saben que tampoco pueden fallar si quieren seguir luchando por la Liga. El Real Madrid sigue a cuatro puntos del FC Barcelona y una victoria en Son Moix pondría mucha presión a los de Flick, que jugarán ese mismo día en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Además, los blancos recibirán tres días después del Mallorca al Bayern de Múnich en el Bernabéu. Algo que podría provocar algunas rotaciones en el once de Arbeloa con la mente puesta en la Champions. Quien seguro que no estará en el once será Fede Valverde, que fue suspendido con un solo partido tras su patada a Baena.

Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid / Javier Lizón / EFE

Además, el partido llega tras el parón de selecciones con varios jugadores blancos con muchos minutos en sus piernas. Como por ejemplo Vinicius. El merengue notó unas molestias en uno de los últimos entrenamientos con Brasil. Una noticia que metió el miedo en el cuerpo de los blancos antes de la fase clave de la temporada. Las molestias del brasileño no fueron a más, pero según apuntan desde Madrid, no saldrá de inicio y no jugará a menos que el partido se complique.

Por parte del Mallorca, Demichelís recuperará a un jugador clave como Jan Virgili, que ya cumplió sus dos partidos de sanción. Casualmente, al bermellón le cayeron dos y a Valverde solo uno por una redacción del acta exacta. Pero la peor noticia fue la lesión de Raillo que se perderá el encuentro ante el Madrid.

Muriqi - Mbappé: duelo por el Pichichi

En Son Moix viviremos un duelo por el Pichichi de la Liga. El Mallorca está en descenso, pero no será por culpa de Vedat Muriqi. El pirata es el segundo máximo goleador del campeonato con 18 goles. Una animalada.

Precisamente, el líder indiscutible es Kylian Mbappé con 23. El francés se enfrentará al único jugador de la Liga capaz de seguirle el ritmo anotador en su primer encuentro como titular tras su lesión de rodilla con el Real Madrid. Aunque este parón lo hizo con Francia ante Brasil.

Vedat Muriqi después de fallar el penalti / Agencias

En la otra cara de la moneda, el kosovar llega en un momento delicado anímicamente tras quedarse a las puertas de llevar a su país al Mundial por primera vez en la historia. Kosovo cayó en la final de la repesca ante la Turquía de Arda Güler. Además, Muriqi falló un penalti clave en el último minuto ante el Elche que condenó al Mallorca a entrar en zona de descenso.

El Real Madrid deberá vigilar, porque no hay un rival más peligroso que aquel que necesita puntos para salvar la categoría a pocas jornadas para el final.