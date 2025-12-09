Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

"Partido histórico para disfrutar", el Talavera considera que le ha "tocado el 'gordo'"

El rival del Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey celebra enfrentarse al conjunto blanco en un partido histórico para ellos

Los jugadores del CF Talavera tras conocer que se enfrentarán al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Los jugadores del CF Talavera tras conocer que se enfrentarán al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). / Manu Reino / EFE

EFE

Toledo

El CF Talavera, equipo de compite en Primera RFEF, ha celebrado su enfrentamiento contra el Real Madrid en los dieciseisavos de Copa del Rey, y ha destacado que al club ya "le ha tocado el 'gordo'".

En declaraciones a EFE momentos después del sorteo que ha deparado que el CF Talavera jugará contra el Real Madrid en la Copa del Rey, el segundo capitán del equipo, Luis Sánchez, que además estuvo en la cantera del equipo blanco, ha celebrado que será un "partido histórico" y que, con independencia del resultado, será "un día para disfrutar" en Talavera.

Sánchez ha reflejado que el día del partido “será mágico” y para él es un “honor y un orgullo defender el equipo de tu ciudad” contra el Real Madrid.

Segundos después de conocer su rival en el sorteo de la Copa del Rey, el capitán del Club de Fútbol Talavera, Eduardo Gallardo, en declaraciones a los medios, ha detallado que nunca había pensado vivir enfrentarse a un rival de las dimensiones del Madrid.

Gallardo ha pedido a la afición talaverana que se vuelque con el equipo, en un choque “muy complicado, contra el mejor equipo”, y ha asegurado que la plantilla va a dar el máximo rendimiento para intentar poner al Madrid en la situación más complicada posible.

Los jugadores del CF Talavera celebran la victoria ante el Málaga CF tras el partido de segunda ronda de Copa del Rey que los dos equipos jugaron este miércoles en Talavera de la Reina. EFE/Manu Reino. talavera . malaga. copa del rey 2025/2026 talavera . malaga. accion

Los jugadores del CF Talavera celebran la victoria ante el Málaga CF tras el partido de segunda ronda de Copa del Rey que los dos equipos jugaron este miércoles en Talavera de la Reina. EFE/Manu Reino. talavera . malaga. copa del rey 2025/2026 talavera . malaga. accion / Manu Reino / EFE

El artífice de un doblete en la anterior fase de la Copa del Rey para dar el triunfo al Talavera contra el Málaga Club de Fútbol, Sergio Montero, en rueda de prensa, ha señalado la ilusión que ha sentido toda la plantilla al conocer que su rival será el Real Madrid.

Montero, muy emocionado, ha asegurado que este partido se lo va a dedicar a una prima, la cual “ya no está entre nosotros” y siempre era su compañera en el fútbol y después de cada partido le mandaba un mensaje de apoyo.

Los jugadores del Talavera, tras conocer a su próximo rival en Copa del Rey y con una cara que reflejaba ilusión y emoción, han comenzado rápidamente a comentar a quién les pedirán la camiseta tras el encuentro, y los nombres más repetidos han sido Mbappé, Bellingham y Arda Guler.

