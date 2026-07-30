Parte médico de la lesión de Raúl Asencio: qué tiene y cuantos partidos se perderá con el Real Madrid

El Real Madrid tendrá que ajustar su hoja de ruta en el mercado de fichajes y revisar su política de salidas, al menos a corto y medio plazo, después de que se conociera que Raúl Asencio ha caído lesionado. Aunque la voluntad es que se resuelva su futuro, este contratiempo físico puede ser una traba más en el desenlace de su caso.

El defensa central, que estaba en todas las listas de jugadores transferibles d ela plantilla blanca, cayó lesionado, según informó el Real Madrid. En un escueto comunicado difundido a través de sus redes sociales, la entidad madridista anunciaba que "tras las pruebas realizadas hoy (jueves) a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución".

Aunque desde el club no se ha hablado de plazo de recuperación, algunos pronósticos hablan de que Asencio puede estar una seis semanas de baja. De confirmarse estos pronósticos, se trataría de una dificultad añadida para que se pueda cerrar su salida antes del 1 de septiembre de 2026, que es la fecha marcada para cerrar el mercado de fichajes en las principales ligas europeas, incluida la española.

Mourinho quiere otro central

José Mourinho tiene en nómina como defensas centrales a Konaté, Huijsen, Rüdiger y los lesionados Asencio y Eder Militao. Los deseos del técnico portugués son contratar otro jugador para esa demarcación y que se cierre la salida de Asencio, ya sea como traspasado o como cedido. 'Mou' se lo habría comunicado al futbolista que, pese a todo, se mostraba reticente a dejar el Bernabéu, convencido de que puede consolidarse y ser un jugador importante en la plantilla.

Ahora está por ver cuáles son los siguientes pasos de la dirección deportiva blanca; si la lesión no es un impedimento para que finalmente se encuentre una salida al defensa central canario; y si el Real Madrid sigue adelante con su intenbción de contratar un central más, con independencia de cómo evolucione Raúl Asencio.

El nombre del defensa del Inter de Milán Alessandro Bastoni ha sonado con insistencia, junto a los de Renato Veiga, Tomás Araújo o Rúben Dias, todos ellos compatriotas de José Mourinho y perfiles que encajan en las características que busca el técnico portugués. Las numerosas salidas que se están produciendo en la plantilla, como las de Gonzalo y Palacios, ayudarían a financiar esta operación así como la de Diomande, tambièn pendiente.

Sesión de trabajo en Valdebebas

Mientras tanto, según informó el club, los futbolistas disponibles de la plantilla siguieron trabajando este jueves en Valdebebas a las órdenes de José Mourinho. Comenzaron con trabajo en el gimnasio de la Ciudad Deportiva y después, ya sobre el césped, y con el refuerzo de algunos jóvenes talentos de la cantera, llevaron a cabo un calentamiento articular y realizaron ejercicios de posesión y presión. Siguieron con carreras y, después, completaron trabajo de circulación de balón con finalización en miniporterías. Posteriormente, hicieron trabajo táctico y terminaron disputando un partido.

Una sesión de trabajo en la que ya no participó Gonzalo, cuyo traspaso al Fulham de la Premier League es inminente. El próximo compromiso del Real Madrid es el partido amistoso frente a la Fiorentina del sábado 1 de agosto.