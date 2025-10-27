Parte médico Carvajal: dos meses de baja y pasará por quirófano

Muy malas noticias para el Real Madrid. Dani Carvajal volverá a estar de baja y deberá pasar por quirófano tras el Clásico en el Santiago Bernabéu. El lateral volvía de lesión ante los culés y entró en la segunda parte, pero tras el encuentro se le hicieron unas pruebas que terminaron diagnosticando la lesión.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia", explicó el Real Madrid en un comunicado oficial emitido este lunes por la tarde.

El capitán blanco deberá volver a operarse por sus problemas de rodilla derecha, la misma que se lesionó la temporada pasada y que le dejó todo el curso fuera de combate. Carvajal había vuelto a jugar con regularidad, pero hace un mes volvió a recaer con una lesión muscular.

La de ahora es más grave que la última y, según apuntan desde Madrid, estará unos dos meses de baja. Una noticia terrible para Xabi Alonso, que tiene a su otro lateral derecho tocado. Trent no disputó ni un minuto ante el Barça y lleva sin jugar desde el mes de setiembre. Además, el inglés es un jugador bastante propenso a tener problemas musculares.

La alternativa para Xabi Alonso volverá a ser utilizar a Valverde en el carril. El uruguayo terminó aceptando su tarea y en el Clásico hizo un gran partido por ese costado defendiendo a Marcus Rashford.

Si se cumple el pronóstico de dos meses de baja, Carvajal no volvería hasta el año que viene. El capitán se perdería siete duelos de Liga y tres de Champions League, entre ellos el partido en Anfield contra el Liverpool y en Madrid ante el Manchester City. Una baja muy sensible para Xabi Alonso.