París FC - Real Madrid: horario y dónde ver los playoffs de la Champions Femenina por TV y en directo

El Real Madrid se desplaza hasta el Stade Charléty este miércoles 11 de febrero para enfrentarse al París FC en el marco de la ida de los playoffs de la Champions League Femenina. Las de Pau Quesada se enfrentarán a un viejo conocido de la fase liga con el objetivo de certificar su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo.

Después de su intento fallido de acceder a cuartos de final de manera directa, el Real Madrid tendrá que pagar el peaje de la repesca. Esta novedosa ronda, introducida desde esta misma temporada, replica el formato de la Champions masculina, en este caso enfrentando a los equipos comprendidos entre la 5ª y la 12ª posición de la clasificación en una eliminatoria de ida y vuelta.

El rival del Real Madrid en los playoffs de la Champions League Femenina será el París FC, equipo al que ya se enfrentó en la fase liga. El compromiso previo entre ambos conjuntos se saldó en tablas gracias a un tanto sobre la bocina de la madridista Caroline Weir.

Imagen del enfrentamiento entre Real Madrid y París FC / EFE

¿A qué hora es el París FC - Real Madrid de la Champions Femenina?

El partido entre Real Madrid y París FC, correspondiente a los playoffs de la Champions League Femenina, se disputará en el Stade Charléty este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver por TV el París FC - Real Madrid de la Champions Femenina?

El partido entre Real Madrid y París FC de la Champions Femenina se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.