La pareja de Marc Cucurella desvela cómo se gestó el fichaje: "Fue una sorpresa"

España cumplió con creces. Goleada ante Arabia Saudí (4-0), en un partido en el que Lamine Yamal demostró que es el jugador más diferencial de la selección española, dirigida por Luis de la Fuente, que se queda a un punto de asegurar el primer puesto del grupo.

Uno de los futbolistas que está en el punto de mira es Marc Cucurella por su reciente fichaje por el Real Madrid, una decisión que muchos no terminaron de entender, pues podía distraer al lateral izquierdo de cara al Mundial. Sin embargo, el catalán ha demostrado en los dos encuentros un compromiso total con 'La Roja' y está siendo una pieza clave para el seleccionador español, como ya lo fue durante la Eurocopa.

Desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, hablaron con Claudia Rodríguez, pareja de Cucurella, para saber cómo se gestó su fichaje. En primer lugar, la influencer reconoció que "fue todo muy rápido".

"Entonces, entre que estamos centrados en el Mundial... todavía no lo hemos podido procesar, probablemente. Pero yo estoy muy feliz por él y Cucurella está muy feliz", aseguró a 'El Chiringuito'. En ese instante, Juanfe Sanz se interesó en saber: "¿Cómo recibiste la noticia?".

Claudia no dudó un instante en responder: "Nos llamaron los representantes de Cucurella a los dos por videollamada y nos dijeron que había la oferta del Real Madrid, pero que ambos equipos ya tenían un acuerdo".

Asimismo, quiso dejar claro que el pacto entre ambos clubs "fue una sorpresa para todos", pero aseguró que están muy contentos de que se haya producido el traspaso.

Por otro lado, se sinceró diciendo que "yo siempre he sido del Real Madrid y nunca lo he ocultado. En mi casa me hicieron del Real Madrid, pero cuando empecé con Cucurella todo se ve de distinta manera, ya que siempre voy a apoyar al equipo en el que esté".

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Ya cuando el Real Madrid anunció el fichaje de Cucurella, la influencer compartió en su cuenta de Instagram una imagen suya con la camiseta del conjunto blanco y el siguiente mensaje: "Exploto de orgullo y felicidad!! Que empiece la aventura".