La pareja de Fede Valverde revela lo que hizo con él la noche antes del partido contra el City: "Vamos a..."

Fede Valverde está de dulce. El jugador del Real Madrid fue decisivo en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, entrenado por Pep Guardiola, tras anotar tres tantos. El conjunto de Álvaro Arbeloa ganó 3-0 en el Santiago Bernabéu, y tiene un pie y medio en los cuartos de final, donde se verá las caras contra el Bayern de Múnich.

El mediocentro uruguayo no estaba atravesando su mejor momento, ya que esta temporada ha tenido que disputar varios partidos como lateral derecho debido a las ausencias por lesiones de Carvajal y Tren, una posición en la que no acaba de sentirse completamente cómodo.

Mina Bonino explicó una intimidad que vivió con Valverde antes del City

En el pódcast de Barro TV, su pareja, Mina Bonino, reveló lo que hizo con él la noche antes del partido contra el City. Sin embargo, en primer lugar, la pareja del futbolista del Real Madrid expresó que "hizo un partido descomunal, algo que yo por lo menos en mis 32 años no había vivido...".

La noche antes de verse las caras contra el conjunto de Guardiola, Bonino tuvo una conversación privada con Valverde: "Justo esa noche, me dijo: 'Ojalá haga un gol mañana'. En ese instante, yo le dije: 'Bueno, vamos a soñarlo, vamos a acostarnos y vamos a soñarlo mucho, vamos a pensarlo mucho...".

Fede Valverde y su familia / Instagram

"Lo que estoy más acostumbrada a ver de él son disparos fuera del área, pelotazos con golpeos muy fuertes, pero estos goles fueron muy técnicos. Entonces, fue como un conjunto de cosas que se dieron, como cerrar los ojos y pensar: 'Esto, ni manifestándolo tanto como lo que hicimos esa noche, podría haber sucedido'", destapó en Barro TV.

Sobre si fue su mejor actuación, Bonino no dudó en decir que en muchos partidos Valverde "siempre hace el trabajo sucio, lo que no se ve... siempre la posición del medio es muy difícil, ya que hay mucho trabajo sucio".

Fede Valverde celebra su gol contra el Elche CF / Sergio Pérez

No obstante, ante el City hizo tres goles, algo que no había conseguido hasta la fecha. "Fue un partido total para él y ahora puede tener ese respiro y sentir de nuevo que puede jugar y amar lo que hace. Me da mucho orgullo, y más viendo las caras de mis hijos que lo estaban disfrutando".

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"Es una alegría inmensa", acabó diciendo la pareja del futbolista del Real Madrid en el pódcast Barro TV.