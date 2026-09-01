La pareja de Fede Valverde ya no puede más: "Juzgan sin conocerme por 40 segundos"

Nueva polémica con Mina Bonino, pareja de Fede Valverde. Hace unos días, acudió al programa de 'Madres desde El Corazón' en la que se sinceró sobre varios aspectos de su vida, sobre todo en cómo gestiona la maternidad con el futbolista del Real Madrid, pues tienen en común dos hijos, Benicio y Bautista.

En primer lugar, Bonino no dudó en decir que "la maternidad es muy difícil y está sobrevalorada... yo no sé si hubiese sido mamá, si no tuviera la vida que tengo".

"Yo para tener un hijo y no poder darle todos los gustos de decir te compro esto, te doy esto, te llevo al mejor colegio. Yo quizás no lo hubiese hecho. Yo te hablo personalmente y porque es muy difícil mentalmente ser madre", aseguró en el programa de Mediaset.

Las declaraciones de la pareja de Valverde no pasaron desapercibidas y recibieron multitud de críticas, ya que muchos consideran que se puede criar a un hijo sin necesidad de darle todo tipo de lujos.

Tal fue el revuelo generado que Mina salió al paso para defenderse en la publicación del vídeo de la siguiente manera: "Qué boludeces hay que leer. No entendieron nada, lo único que me pone realmente mal es haber conjugado mal el verbo".

"Después, que cada uno interprete como quiera. Para mí es un mensaje válido ponerme en el lugar del que menos tiene aún teniendo todo y hablar de las dificultades desde mi lugar. Y siendo madre de tres sigo sosteniendo que está sobrevalorada y no por eso a mis hijos le falta amor, por el contrario, vivo por ellos 24/7", comentó.

Mina Bonino, en el Santiago Bernabéu / Archivo

Más tarde, Bonino compartió un comunicado a través de su cuenta de Instagram:

"Estoy tranquila, hace tiempo que dejé de subir cosas a las redes sociales pero al final siempre tengo que dar una explicación porque si no juzgan sin conocerme por 40 segundos de lo que ven en un vídeo de hace dos años. Sin embargo, mis pensamientos no cambiaron, y aún más, siendo madre de tres hijos, sigo sosteniendo que la maternidad está sobrevalorada. Porque sies dura para mí, no me quiero imaginar lo que puede ser para las madres que tienen pocos recursos, viven en malas condiciones, no tienen un apoyo o una ayuda. Y aunque aun así es muy válido y admirable que críen siete hijos sin tener recursos o sin quejarse, se termina romantizando algo que no debería ser así, debería ser disfrutado y no padecido. Y dudo que una persona de escasos recursos, sin poder llegar a fin de mes, sola y teniendo que salir a trabajar no 'padezca' la maternidad en vez de disfrutarla.

El mensaje de Mina Bonino, en Instagram / SPORT

Lo que digo es claro, desde mi lugar, podría decir que la maternidad es lo mejor del mundo, si total tengo ayuda, familia, recursos y, sin embargo, sé que mi realidad no es normal ni es la realidad de la mayoría de las familias. Entiendo que al no conocerme piensen que quiero que sepan que soy rica, que digan que soy materialista, que me olvidé de donde salí. Para mí es al contrario, no haberme olvidado de donde soy me hace ver que realmente cuesta mucho ser mamá.

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Lo que es imperdonable es no conjugar bien los verbos, en eso tienen razón. Me confundí y me di cuenta en el momento, pero no puedo parar una grabación jaja. Lo otro, evidentemente, es algo más extenso que no se puede explicar ni sacar conclusiones en 40 segundos, pero aun así critiquen y juzguen sin haber mirado aunque sea el programa completo. Eso es todo, amigos. No volveré a publicar nada de acá a veinte meses. Déjenme en paz".