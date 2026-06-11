Real Madrid
La paradoja del Real Madrid: obligado a reforzar la defensa menos goleada de la Liga
Pese a encajar menos goles que nadie, el Real Madrid renovará la zaga con dos o tres fichajes tras las salidas de Carvajal y Alaba. Ha cerrado las llegadas de Konaté y Dumfries y quiere a Gvardiol o Calafiori
El Real Madrid fue el equipo menos goleador del campeonato de Liga, encajó 35 goles, uno menos que el Barcelona y tres que el Getafe. Pese a todo, el objetivo del equipo madridista es reforzar la defensa tras las salidas de Carvajal y Alaba y la situación complicada por las lesiones de Militao y Mendy, víctimas de los problemas físicos desde hace tres temporadas.
Las lesiones y los nuevos
Parece una paradoja que el club blanco se centre en este objetivo con unos datos convincentes en el torneo de la regularidad, aunque en el resto de las competiciones su rendimiento fue peor del esperado. Ha encajado un total de 64 goles en 56 partidos, 1,4 por encuentro, mejor dato que el del año pasado, 1,5, pero el segundo peor de las últimas siete temporadas.
La renovación defensivo comenzó la temporada pasada con los fichajes de Alexander-Arnold, Huijsen y Carreras, uno por posición. Ninguno ha respondido a las expectativas, con peor balance para el lateral izquierdo, posición que el equipo quiere reforzar pese a tener tres ocupantes con Mendy y Fran García completando la lista.
Se da por cerrada la continuidad de Rudiger por una temporada más. Mientras que Fran García y Asencio dependen de que Mourinho decida si siguen o les invita a irse. Mendy y Militao son dos casos aparte por sus constantes lesiones: el francés se ha perdido el 69% de los partidos de las dos últimas temporadas, y el brasileño, el 68% de las tres últimas.
Seis fichajes en dos años
El equipo blanco ha cerrado los fichajes de Konaté y Dumfries. El primero es el relevo de Alaba, aunque el club busca un central zurdo interesado en el fichaje de Gvardiol o Calafiori para completar el eje de la defensa. La llegada de Dumfries es una necesidad imperiosa como relevo de Carvajal para tener dos laterales derechos junto a Alexander Arnold.
Si confirma los tres fichajes, no ha oficializado las contrataciones de Konaté y Dumfries, el equipo que entrenará Mourinho sumará seis defensas nuevos en dos temporadas. Una renovación completa en la que siguen Militao, Mendy y a la espera de que puedan salir Fran García y Asencio. En caso de seguir los dos, Mourinho tendría once defensas para cuatro posiciones.
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