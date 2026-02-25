Paquetá, a Vinicius tras el incidente con Prestianni: “Ahora solo faltas tú"

El incidente en el Estádio da Luz dio mucho que hablar. Vinicius fue 'víctima' de un presunto ataque racista del extremo argentino del Benfica, tras el gol del jugador del Real Madrid en el minuto 50 de partido. Tras muchas muestras de apoyo, reclamaciones y denuncias a la UEFA, debido a que no se pudo esclarecer lo sucedido, ya que Prestianni se tapó la boca con la camiseta, el organismo superior decidió sancionar cautelarmente al argentino con un partido.

Esta noche, Prestianni no estará ante el Real Madrid, aunque ha viajado con el equipo a la espera de la reclamación del Benfica. La UEFA ya ha tomado una decisión: el argentino, de momento, se perderá el encuentro de esta noche en el Santiago Bernabéu para la vuelta de los dieciseisavos de final, además de que seguirán investigando lo sucedido y le podrían sancionar con más partidos.

Apoyo masivo a Vinicius

Fueron muchos los que mostraron su apoyo a Vinicius tras lo sucedido. Courtois, Mbappé ("No merece jugar más la Champions", dijo), Arbeloa y algunos miembros del vestuario blanco, hicieron público su apoyo a Vinicius. Otros, lo hicieron en privado. El más contundente, fue Henry, en CBS Sports. El exazulgrana afirmó que, pese a no ser del Real Madrid, “esa noche era madridista”, tendiéndole la mano al brasileño.

"Cosas así no las quieres ver. No me importa la camiseta de Vinícius Júnior. Hay gente diciendo: ‘Siempre pasa algo con él’. ¿Y eso a quién le importa? ¿Por qué intentas cambiar el foco o torcer la situación?. Centrémonos en lo que ha pasado. ¿Qué le han dicho? Le dicen a Vinícius Junior que es un mono. ¿Y encima no puede celebrar?", protestaba Henry.

Paquetá, contundente y guiño al madridista

Ahora, quién ha protestado a favor del jugador del Real Madrid, es su compañero de selección: Lucas Paquetá. El exjugador del Olympique de Lyon y del West Ham, que actualmente se desarrolla como mediapunta en el Flamengo, habló en ESPN sobre lo sucedido.

Paquetá, muy amigo de Vini, considera que estas cosas no deberían seguir sucediendo en la actualidad, y que es triste. “Hablamos mucho, pero es muy triste tener que seguir viviendo y presenciando las cosas que le suceden a Vini. Quienes lo conocen saben lo cariñoso que es. La gente le impone una carga que no debería llevar. Él es la víctima. Yo, todo Flamengo y todo su equipo, le damos todo nuestro apoyo”, dijo.

Ambos brasileños se conocen bien, y Paquetá cree que se solucionará pronto. “Esperamos que esto se solucione lo antes posible. Esto ha ido demasiado lejos. Vivir y pasar por actos como estos”, afirmó.

Noticias relacionadas

Hasta le lanzó un guiño, para que en un futuro regrese a Flamengo (Vinicius tiene contrato hasta 2027). “Estoy aquí, ahora solo faltas tú. Ven porque tenemos que cumplir lo prometido’- le dije. Estoy seguro de que en su momento volverá al Flamengo”, dijo el mediapunta. Ambos se hicieron una promesa hace diez años, cuando estuvieron en el Mengão.