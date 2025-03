El papelón de Ancelotti como “portacoz” de las quejas del Real Madrid

Carlo Ancelotti es el portavoz habitual del club, “portacoz” según Tebas, ante los medios de comunicación antes y después de los partidos, además de Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales, que habla puntualmente para analizar sorteos o rivales pero que difícilmente mete los pies en el charco. Pero es el italiano el que tiene que ‘comerse los marrones’ para acompañar las quejas del club cuando se sienten perjudicados.

La cruzada institucional contra el sistema arbitral, los calendarios, ahora los horarios que provocan lesiones por saturación de los jugadores son sus principales caballos de batalla esta temporada, que le alejan de ese perfil positivo que siempre le ha caracterizado. El Madrid ha mandado a su televisión para masacrar a los árbitros que se equivocan contra sus intereses, con videos que desnudan en muchas ocasiones errores de bulto difíciles de entender, pero que sufren todos los equipos.

“Algo está pasando”

Ancelotti se mantenía al margen, pero tras la carta del club quejándose del actual sistema arbitral se sucedieron tres arbitrajes que denunció por perjudicar los intereses de su equipo. Fue cuando el italiano se alineó claramente con las denuncias del club abandonando el perfil discreto que le caracterizaba. Los arbitrajes en los partidos contra el Espanyol, At. Madrid y Osasuna indignaron al italiano que denunciaba con un “hay un problema, algo ha pasado que no tenía que haber ocurrido”. Sacó a relucir su ironía en momentos puntuales. “El VAR ha revisado situaciones en nuestra área, pero no en la contraria. Creo que lo han encendido un poco más tarde”, dijo tras el empate en Pamplona y pidió “una competición más limpia”

También le indignó la expulsión de Bellingham que calificó de “injusticia”: “Yo a Bellingham no le tengo que decir nada. ¿De qué hablo con él? No ha hecho nada para ser expulsado”. También le desquició que no expulsasen a Romero, jugador del Espanyol, tras una entrada muy peligrosa a Mbappé: “En esa falta es inexplicable la decisión tomada, el árbitro y el VAR. El riesgo de lesión era muy alto. El VAR está para proteger al jugador”.

Márgenes de descansos

Ahora le ha tocado anunciar que el Madrid “no jugará cuando no se cumplan las 72 horas de margen entre partido y partido”. “No nos presentaremos”, agregó a esa demanda que sale del club y que adelantó su televisión. Venir de jugar una prórroga contra el At. Madrid en un partido con tanto desgaste y que LaLiga de Javier Tebas diera un margen de 66 horas para recuperar, es la gota que ha colmado el vaso contra la patronal “que prioriza los derechos de televisión y el dinero y no la recuperación de los jugadores”.

Un Ancelotti que ha cargado muchas veces contra el actual calendario, que no da un respiro a sus jugadores ni a él para poder preparar los partidos con tiempo. Una demanda que se une a la falta de días para respetar el tiempo entre partido y partido por los intereses creados por los organismos que defienden sus competiciones. Pero al italiano se le olvida que no es su trabajo sino el de los organismos de jugadores los que deben plantarse e impedir ese abuso que pone en riesgo la integridad de los futbolistas.