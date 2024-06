La papeleta de Ancelotti ante la temporada que comienza

Carlo Ancelotti es un entrenador con recursos tácticos y anímicos. El italiano tiene fama de manejar con mano izquierda el vestuario. Es hábil apoyándose en los más veteranos para guiar al equipo y personaliza su relación con cada componente de la plantilla a los que explica sus decisiones para dejarles claro, al final, que quien elige es él y si no, no juegan. Y ya se sabe que el objetivo de cada futbolista es jugar aunque sea en un puesto en el que no se encuentren cómodos.

El Madrid y la selección francesa

Son varios los jugadores de la plantilla madridista utilizados de comodines por el italiano y que se han quejado durante la temporada de actuar en puestos donde no se divierten. Camavinga es, quizá, el que más ha insistido en que no juega en la posición en la que él cree rinde mejor, debate que ha trasladado ahora a la selección francesa en la que Deschamps también lo utiliza como recurso para jugar de lateral izquierdo.

El seleccionador francés tiene dos para ese puesto, el ex madridista Theo Hernández, y el madridista Mendy, pero recurre a Camavinga para el puesto. “Ancelotti y Deschamps son entrenadores que se parecen, se vuelcan en la faceta humana y dan libertad en el campo. No veo que haya muchas diferencias", afirma el jugador, que les vuelve a mandar un recado: "Sigo sin disfrutar de lateral izquierdo, eso no ha cambiado. Pero soy un jugador de equipo, y si tengo que jugar ahí lo haré y lo daré todo".

No tienen elección

Camavinga acepta su papel, como lo aceptan otros como Tchouameni cuando tiene que jugar de central o Valverde y Nacho, que ocupan cualquier posición en el medio del campo o en la defensa alejándose del puesto donde creen rendir a su verdadero nivel. Sin embargo, saben que no tienen elección cuando el italiano los mueve a de sitio para tapar ‘agujeros’ y la razón es la explicación dada por el técnico en el caso de Camavinga: "Le digo si prefiere lateral o banquillo... y me dice lateral".

Ancelotti da órdenes a Camavinga / Efe

Esto no quiere decir que Ancelotti se equivoque, al contrario, que mueve sus fichas como cree conveniente, aunque muchas veces sus explicaciones se quedan vacías. "De manera regular Camavinga no va a jugar de lateral izquierdo. Tenemos dos laterales que nos dan mucha confianza. Esta posición está bien cubierta... y Camavinga incluido”, subraya con una doble afirmación contradictoria: ¿si tanto confía en sus dos laterales, por qué los quita para poner a Camavinga?

Valverde y Tchouameni

“Aprendí a valorar mucho el jugar donde sea con tal de jugar. Cuando empecé mi etapa con Ancelotti ese enojo de... ¿Por qué tengo que cambiar de posición?”, confesó Valverde hace unas fechas en la previa de la Copa América. El uruguayo, como Camavinga, se rindió: “Aprendí a valorar lo que te pide el entrenador y saber madurar en torno al juego y que si el entrenador te pide que colabores en otra posición tienes que valorarlo, entenderlo y sacar el mayor fruto posible. Y viniendo de él, jugar en el Real Madrid no es fácil, tienes que agarrar y no soltar más esa oportunidad”.

Tchouameni, central improvisado del italiano / Efe

“A Tchouameni le conté que tenía que jugar de central al ser una emergencia y por emergencia lo hace con gusto. A ver qué me dice cuando no lo sea...”, subrayaba Ancelotti adelantándose a los acontecimientos. El jugador, por su parte, era escéptico sobre su nuevo rol: “Intento darlo todo, sin importar la posición. En el Madrid lo más importante es ganar títulos. ¿Jugar de central con Francia? No, cuidado por favor. Creo que el seleccionador nos está mirando. No deberías decir eso”.

Carvajal, Rodrygo y Nacho

Carvajal también tuvo que jugar de central, pero es un soldado que acepta las consignas que llegan del banquillo y asume ocupar “una parte distinta del juego”. Ancelotti lo puso ahí en el derbi ante el Atlético y cumplió. Más que nada por su dilatada experiencia, pero para él fue una novedad después de 357 partidos que hasta entonces había jugado con los blancos: 436 los inició como lateral derecho, seis de lateral izquierdo, cuatro de carrilero y en ese derbi, de central.

Rodrygo o Nacho han sido también comodines que ha utilizado en italiano en ataque o defensa. El brasileño donde le gusta jugar es en la banda izquierda, pero lleva tres años alternando la derecha con el puesto de delantero centro, mientras que el ya excapitán su puesto es el de central derecho, quizá la posición en la que menos ha jugado en todos estos años para hacerlo en la izquierda o en los dos laterales.