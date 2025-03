¿Qué papel tuvo el sensor en el penalti de Julián Álvarez?

La eliminatoria entre el Madrid y el Atlético será recordada por el penalti anulado a Julián Álvarez en la tanda que decidió el pase a la siguiente fase. El argentino convirtió el penalti, a pesar de resbalarse, pero el gol no subió al marcador porque supuestamente tocó el balón con los dos pies al perder el equilibrio.

La acción provocó una gran indignación entre los aficionados del Atlético, porque no hay una sola repetición, de las que ofreció la televisión, que despeje las dudas. Hay, por tanto, una duda razonable que pone en entredicho la decisión.

En ese instante, a pesar de la alegría del Metropolitano, el colegiado polaco Szymon Marciniak decidió detener la tanda de penaltis. Primero le avisó Courtois (como el propio belga aseguró tras el partido) y, posteriormente, el VAR le confirmó que el penalti de la 'Araña' no era válido.

Pero, ¿cuál fue el protocolo para que se tomara finalmente la decisión que se tomó? Según 'The Independent', a pesar del revuelo en redes sociales sobre sensores en el balón y otras tecnologías, la UEFA confirmó que solo se utilizó el VAR. Las repeticiones que ofreció la televisión no aclararon de manera clara y obvia que Julián tocara con los dos pies el balón, pero gol ya no subiría al marcador.

Fue una decisión del VAR, porque el colegiado ni siquiera revisió la acción en el panel. Una decisión que terminó siendo decisiva para el desenlace de la fatídica tanda de penaltis para el Atlético. Tras quedar anulado el gol de Julián, Valverde anotó para los blancos y Correa para los locales. En el cuarto penalti para ambos equipos, fallaron Lucas Vázquez y Marcos Llorente y, finalmente, Rüdiger acabó marcando el penalti definitivo que casi detuvo Jan Oblak.

Tras el encuentro Simeone se mostró indignado con la decisión arbitral. "¡Que levante la mano quien haya visto que Julián la toca dos veces!", dijo a los periodistas durante su comparecencia. "Estamos orgullosos del equipo que tenemos y cómo competimos siempre, eso quedará para la historia. Fue un partido bien controlado, tuvimos ocasiones para ampliar el marcador y no tuvimos la decisión controlada. Los penaltis no se trabajan, por lo que parece toca o no toca, pero el árbitro lo interpretó de esa manera".