El Papa León XIV visitará el Bernabéu el próximo 8 de junio

El Santiago Bernabéu será uno de los grandes escenarios de la visita del papa León XIV a España. La Santa Sede ha confirmado que el templo del Real Madrid acogerá el próximo lunes 8 de junio un encuentro multitudinario del Pontífice con la comunidad diocesana de Madrid.

El acto, previsto para las 19:00 horas, será uno de los momentos más destacados del Viaje Apostólico, que se desarrollará del 6 al 12 de junio. Ese mismo día, León XIV mantendrá una intensa agenda institucional: por la mañana recibirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y protagonizará un hecho histórico al dirigirse de forma conjunta al Congreso de los Diputados y al Senado. Antes de llegar al estadio, rezará en la Catedral de la Almudena.

El estadio Santiago Bernabéu / JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

La elección del Bernabéu no es casual. El estadio blanco ya fue escenario de un acto papal en 1982, cuando Juan Pablo II reunió allí a miles de jóvenes. Más de cuatro décadas después, el recinto volverá a convertirse en un punto de encuentro entre la Iglesia y la sociedad, en un evento que se espera multitudinario y con gran repercusión internacional.

La visita de León XIV a España arrancará el 6 de junio con su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los Reyes. Durante su estancia en la capital, también presidirá una multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles y participará en actos con jóvenes, voluntarios y representantes del mundo cultural.

Tras su paso por Madrid, el Pontífice viajará a Barcelona y posteriormente a Islas Canarias, completando un recorrido de cerca de 2.500 kilómetros en seis días. En total, protagonizará más de una veintena de actos en lo que será una de las visitas papales más completas y relevantes de las últimas décadas en España.