El Papa encabezará una vigilia multitudinaria en el Bernabéu

44 años más tarde, el Papa podría volver a pisar territorio español. Leon XIV, que es el nombre pontificio de Robert Francis Prevost, quien fue elegido como el 267.º sucesor de Pedro el 8 de mayo de 2025, marcó varios hitos históricos, siendo el primer Papa nacido en los Estados Unidos y el primero perteneciente a la Orden de San Agustín.

Este junio, el Papa viaja a España y está prevista una vigilia en el estadio del Real Madrid. Un evento que tendrá el acto central de su estancia en Madrid y formará parte de una gira que también incluirá Barcelona y las Canarias.

El Papa regresa a la capital

La última vez que el Papa pisó un estadio español fue en el Santiago Bernabéu, el 3 de noviembre de 1982. Ese miércoles, mientras que el Sumo Pontífice reunía a miles de jóvenes en Chamartín, el Real Madrid jugaba la vuelta de los cuartos de final de la Recopa, en Hungría. Juan Pablo II, se encontró con 100.000 jóvenes dentro del estadio y 150.000 fuera, llegados de toda España, que abarrotaron el Santiago Bernabéu y se juntaron en una pantalla gigante de vídeo situada en las afueras de la infraestructura, frente a la Plaza de Lima.

Al día siguiente, mientras el pontífice se desplazaba hacia Segovia, ETA asesinó en Madrid a Víctor Lago Román, jefe de la Acorazada Brunete, que fue abatido a tiros cuando se dirigía en su vehículo oficial al cuartel.

El papa León XIV, el miércoles, durante el consistorio con los cardinales. / VATICAN MEDIA HANDOUT / EFE

Un recorrido por varias ciudades

Desde el Vaticano se está ultimando el diseño de un viaje por España que, aunque aún no está cerrado por completo, incluirá paradas, además de Madrid, en Canarias, Barcelona, Santiago de Compostela, Salamanca y Toledo. En la capital catalana se pretende que la visita se integre en los actos conmemorativos del centenario del fallecimiento de Gaudí.

El 10 de junio está prevista la inauguración de la torre de Jesús, la más elevada del templo, con 175 metros de altura. El acto tendría lugar después de la visita del Papa a Madrid.