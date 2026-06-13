Ni el Papa bendice los conciertos del Bernabéu

El Bernabéu viene de vivir uno de los acontecimientos más importantes desde su reforma. El estadio del Real Madrid fue el escenario de uno de los actos centrales de la visita del papa León XIV a España: el encuentro con la Comunidad Diocesana de Madrid, que reunió a 70.000 personas. Un ensayo general de lo que podría ser el regreso de los conciertos al feudo blanco, aunque los reveses judiciales han ido aplazando esa posibilidad.

Del papa a la decisión del Supremo

El 13 de septiembre de 2024, el Real Madrid anunció la suspensión de los conciertos programados. Apenas había podido celebrar una serie de eventos con artistas como Duki, Manuel Carrasco, Luis Miguel o Karol G, que batió récords de asistencia. A partir de ahí, el estadio quedó en silencio, roto únicamente por eventos puntuales como el acto del Papa o el partido de la NFL.

Durante la visita de la máxima autoridad de la Iglesia católica actuaron artistas como David Bustamante, Diana Navarro, Daniel Diges o Iñigo Quintero. A ello hay que sumar los ensayos previos. Un conjunto de actos que volvió a suscitar las críticas de los colectivos que han abanderado la lucha contra el exceso de decibelios.

Ambiente previo al concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, a 20 de julio de 2024, en Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

"Creo que, aun siendo una ocasión excepcional, lo del volumen de los ensayos de los actos del Papa es algo como para preocupar al médico del propio León XIV", denunciaba la cuenta Ruido Bernabéu, convertida en uno de los principales altavoces contra la transformación del estadio madridista en un gran recinto para eventos.

Apenas dos días después del acto central del Papa en el Bernabéu, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso del Real Madrid sobre los conciertos en su estadio, remitiendo el fondo del asunto al juzgado correspondiente. El tribunal consideró que el escrito carecía de la suficiente fundamentación de interés casacional para la formación de jurisprudencia.

La "inseguridad jurídica" de los promotores

El club blanco se apresuró a matizar la información difundida tras conocerse la decisión judicial: "El Tribunal Supremo no ha dictado ninguna resolución sobre la legalidad de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu. La decisión conocida se refiere exclusivamente a una cuestión procesal y supone que el procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente".

En la práctica, la resolución no supone una novedad en el caso, pero sí evidencia que el conflicto sigue enquistado. La noticia más favorable que ha recibido el Real Madrid en los últimos meses ha sido la reciente desimputación de José Ángel Sánchez, director general del club, y de su mercantil Real Madrid Estadio SL. Según la entidad, ambos "no son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio".

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La Audiencia Provincial, siempre según la versión trasladada por el club, determinó que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente".

La situación provocó la reacción de la Asociación de Promotores Musicales (APM), que mostró su preocupación por la inseguridad jurídica generada tras la resolución. "Asumimos el mayor riesgo económico, operativo y reputacional en la celebración de espectáculos de gran formato", señaló la organización.

La rivalidad con el Metropolitano

En declaraciones a El País, Florentino Pérez llegó a afirmar sobre el caso de los conciertos que todo estaba "ya arreglado, porque hemos ganado en los tribunales. Haremos conciertos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, que van a hacer unas normas especiales". No dio una fecha para el regreso de los espectáculos, pero sus palabras obligaron a las administraciones madrileñas a mover ficha para desmentir esa posibilidad.

"No hacemos normativas ad hoc", aseguró Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Ayuntamiento, Real Madrid y Comunidad de Madrid buscaremos siempre el equilibrio entre el descanso y la convivencia de los vecinos y todos esos grandes eventos que quieren venir a una región como Madrid. Y estamos muy contentos de que puedan hacerlo, siempre dentro de ese equilibrio", añadió.

El cantante Bad Bunny actúa durante un concierto, en el Riyadh Air Metropolitano, a 30 de mayo de 2026, en Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

El Real Madrid sigue convencido de que los conciertos volverán porque considera que ha realizado los trabajos de insonorización necesarios. Un simple vistazo al exterior del estadio permite apreciar cómo el laminado presenta ahora una mayor densidad. Fuentes que han colaborado en los trabajos de esta nueva envolvente reconocen la complejidad de la operación y el lógico sobrecoste que ha supuesto para una reforma del Bernabéu que se convirtió en uno de los principales argumentos de confrontación entre Enrique Riquelme y Florentino Pérez durante la campaña electoral. El presidente llegó a reprochar a su rival sus críticas a lo que considera "el mejor estadio del mundo".

Apenas unas semanas antes de la decisión del Supremo, El Economista avanzó que el Real Madrid tenía previsto reactivar la actividad de conciertos en enero de 2027 con una actuación de Andrea Bocelli, que participó en la inauguración del Mundial de 2026. Por el momento, el club no ha confirmado oficialmente ningún regreso. Es más, en su comunicado sobre la actuación del tribunal lanzó un dardo al otro gran estadio de la ciudad.

"Conviene recordar que la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano, donde estos días se están celebrando conciertos", apuntó el club blanco sobre un recinto que viene de albergar diez actuaciones de Bad Bunny y que se ha convertido en el principal receptor de los eventos cancelados en el Bernabéu. El Real Madrid minimiza el impacto económico de este tipo de espectáculos, pero le interesa recuperarlos por su proyección internacional y por el valor de marca que aportan al estadio.