Pánico al mercado invernal en el Real Madrid

La pregunta del "¿y ahora, qué?" resuena en Valdebebas después del bacatazo de Copa contra el Albacete de Segunda. El escenario que afronta el Real Madrid es complejo, teniendo Arbeloa el único objetivo por delante de salvar la temporada. Con el Barça líder de la Liga y campeón de la Supercopa, la Champions volverá a ser el refugio blanco. Pero tras los últimos acontecimientos, las dudas no solo tienen que ver con el banquillo o los jugadores, sino con el propio proyecto.

De Faubert a Brahim

Con el mercado de invierno abierto, el Real Madrid no se plantea ningún movimiento más allá del realizado con Endrick, cedido al Olympique de Lyon, donde ya ha tenido un efecto inmediato. Desde que Florentino Pérez asumiese la presidencia del club en julio del año 2000 (volvería en 2009 tras salir del club por el fracaso de los 'Galácticos'), los mercados de invierno no han sido estratégicos. Cuando se ha movido ficha, el riesgo ha sido alto y el resultado lejos de lo esperado.

El caso que siempre se recuerda cuando el Real Madrid se asoma a la ventana invernal es el de Faubert. Una incorporación fraguada por Ramón Calderón antes de que Florentino regresase en una segunda etapa. El francés apenas jugó dos partidos y la imagen que quedó para el recuerdo fue la suya, en el banquillo, con los ojos cerrados. El último gran fichaje invernal del club fue Brahim en 2019 y resultó más una oportunidad de mercado que una apuesta para mejorar lo existente.

Champions

Al año siguiente llegaría Reinier, quien ni siquiera llegaría a debutar con el primer equipo tras encadenar múltiples cesiones. Si se rebobina aun más la cinta de fiascos invernales del Real Madrid se encuentran los nombres de Emmanuel Adebayor para sustituir al lesionado Gonzalo Higuaín en 2011 o la incorporación de Lucas Silva en 2015, que fue más bien una frustrada apuesta de futuro. En 2009 Lassana Diarra sí se convirtió en un titular inmediato tras el mismo periodo en el que llegó Huntelaar. El problema es que la actual situación de emergencia no casa con el 'modus operandi' actual.

Operaciones a fuego lento vs. inmediatas

Las últimas operaciones del Real Madrid han sido de cocción lenta o de impacto, pero en verano. De hecho, el último es el más inversor que se recuerda en la 'casa blanca' en los últimos tiempos. Más de 180 millones invertidos para transitar hacia una regeneración que se ha encontrado con uno de los momentos más duros del club en la última década. O el que más, porque el club se encuentra en un laberinto donde el mercado inflacionista exige grandes cantidades para competir con la Premier y otros equipos. La otra fórmula, es la aplicada con movimientos recientes como el de Trent Alexander-Arnold.

Arteta fue cuestionado sobre si su jugador debería ser titular con España en el Mundial / Perform

Sin embargo, la hibernación no ha tenido un desenlace positivo con William Saliba, que renovó con el Arsenal hasta 2030. Sí continúa abierto el frente, por ejemplo, con Ibrahima Konaté, del Liverpool, que termina contrato a final de año. Pero el problema del Real Madrid más allá de nombres propios radica en asumir el fracaso de apuestas recientes como la de Dean Huijsen, por el que pagó 60 millones, o de Franco Mastantuono, que costó algo más de 63. Para lo que queda de temporada, el club necesita un fichaje de rendimiento inmediato como el que ha hecho, por ejemplo, el Barça con Cancelo.

De fondo está el mandato que se le impuso a Xabi Alonso cuando llegó al Real Madrid con una petición fundamental bajo el brazo, como fue la incorporación de un mediocentro que, tras las salidas de Kroos y Modric, es una necesidad acuciante. Puso el nombre de Zubimendi sobre la mesa, pero desde el club se trasladó que existían recursos suficientes en la plantilla. El mismo discurso que ahora se enarbola con Arbeloa, al que no se le darán más herramientas de las que ya tiene un entrenador cuyo futuro, pese a ser un recién contratado -ascendido-, también es incierto.