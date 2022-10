Pánico en el Madrid por si Benzema no aguanta el clásico

El delantero arrastra problemas y descansó ante el Getafe para entrenarse hoy en solitario El francés se está dosificando mucho y habrá que ver si disputa la Champions

El Madrid ha decidido que Benzema pare y descanse ante los contínuos problemas físicos que tiene desde el inicio de temporada. El delantero no se ha sentido cómodo durante muchos partidos y su eficacia goleadora ha bajado. La obsesión de Ancelotti y del club blanco es que llegue en las mejores condiciones al clásico aunque anda justo físicamente. Por ello descansó contra el Getafe y es probable que no juegue la Champions o tenga menos minutos de los que es habitual.

Benzema se ejercitó en solitario en la ciudad deportiva de Valdebebas en una imagen que difundió el club para dar tranquilidad. Pero lo cierto es que el francés no está cómodo este curso y el equipo, por ahora, no lo está notando. Otra cosa es lo que pueda suceder en un partido de alto nivel como el del próximo fin de semana ante el Barça. Ancelotti no ha querido correr riesgos y, por ello, lo ha reservado aunque habrá que ver si el francés está para los 90 minutos.

La celebración del Mundial también pesa mucho a los jugadores que están con molestias. Nadie quiere romperse porque una lesión a estas alturas sería casi definitiva para perderse la cita. En algo más de un mes comienza la cita y Benzema tiene claro que no desea perdérsela tras regresar al combinado galo.