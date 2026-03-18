Pánico por Courtois en el Real Madrid: la lesión podría ser más grave de lo esperado

Crece el temor en el Real Madrid. El conjunto blanco superó la eliminatoria ante el Manchester City sin sufrir demasiado, pero por el camino sufrió la lesión de uno de sus mejores futbolistas. Thibaut Courtois se marchó del terreno de juego en la recta final del encuentro para dejarle la portería a Lunin, que todavía tuvo tiempo de firmar alguna parada de mérito.

Los problemas físicos del belga empezaron en el calentamiento del partido ante el City, pero a pesar de todo pudo disputar casi todo el encuentro. En un primer momento, tras las primeras exploraciones, parecía que todo era precaución y que se trataba de una sobrecarga.

Courtois, en el Etihad Stadium / AFP7 vía Europa Press

"Ha sido por precaución, tenía unas molestias y no hemos querido arriesgar lo más mínimo, espero que esté el domingo", afirmó Arbeloa tras el partido, con la mirada puesta en el derbi del próximo domingo ante el Atlético de Madrid, clave en la lucha por LaLiga.

De la calma al miedo

A pesar de todo, la tranquilidad que aparecía en los primeros instantes a cerca de la lesión se ha convertido en temor. Según apunta AS, "apunta más a una rotura que a una sobrecarga" y, por lo pronto, "tiene muy pocas opciones de estar en el Bernabéu este domingo".

Todavía más preocupación transmite ESPN, que incluso señala que se teme una lesión muscular de alto grado. El Real Madrid realizará pruebas este jueves al guardameta para confirmar una más que posible lesión que podría cambiar por completo la recta final de la temporada de los blancos.

Lunin y Courtois, durante la Supercopa de Europa 2024. / MARISCAL / EFE

Si bien Lunin siempre ha dejado buenas sensaciones cuando ha jugado, el nivel de Courtois es prácticamente inalcanzable para cualquier guardameta del mundo. El belga no solo ha sido un seguro para el Madrid, ha sido capaz de hacer milagros con sus paradas.

Perderlo en el derbi ante el Atlético de Madrid ya será una dura baja, pero todos miran de reojo la eliminatoria ante el Bayern de Múnich. Apenas quedan 20 días para el partido de ida en el Santiago Bernabéu y una semana más para el de vuelta en el Allianz.

El pánico se ha desatado en las últimas horas con el estado del portero belga y las pruebas de este jueves se encargarán de aumentar o reducir la preocupación por un inconveniente que puede resultar vital en la lucha por los títulos.