Pancartas muy duras en contra de Florentino: "El Madrid, vendido al moro"

El último año y medio del Real Madrid ha hecho mucho daño a su afición. Los blancos ganaron la UEFA Champions League hace dos temporadas con Vinicius, Kroos y Ancelotti en el banquillo, pero tras esa noche en Wembley todo se ha ido derrumbando poco a poco. El fichaje de Mbappé fue el inicio de la crisis merengue y la afición ya tiene un culpable tras la salida de Xabi Alonso: el presidente Florentino Pérez.

Los merengues acusan al mandatario de interesarse más en cosas extradeportivas que en lo que pasa en el terreno de juego. El Madrid lleva años con tres guerras abiertas: una contra el arbitraje, otra tras el fracaso estrepitoso de la Superliga y la reforma del Bernabéu que ha terminado saliendo mucho peor de lo que se esperaba. Durante este periodo de tiempo, Florentino ha dedicado más tiempo a resolver estos asuntos que a mejorar al equipo tras las dolorosas marchas de Kroos y Modric.

La noche del viernes aparecieron numerosas pancartas en contra del mandatario blanco en diferentes puentes situados en la M-30 y la entrada a Madrid por la carretera de Burgos. La afición ha dicho basta y se lo quiere hacer saber a Florentino. Este sábado los merengues volverán al Bernabéu y se espera una sonora pitada a los jugadores. La duda es si los aficionados se girarán al palco o no.

Las pancartas en contra de Florentino en Madrid / COPE

En las pancartas se pueden leer mensajes muy duros como "Florentino: game over", "Superliga, parking, el estadio... fracaso en fracaso, un presidente acabado", "Dejas la galaxia, que estás para eutanasia" o "Florentino vendido al oro, el Madrid vendido al moro". Críticas feroces de la afición a su directiva tras lo sucedido desde la final de la Supercopa de España.

Las pancartas en contra de Florentino en Madrid / COPE

El despido de Xabi Alonso tras caer ante el Barça fue la gota que colmó el vaso. A diferencia de otras veces, los blancos centraron más las culpas en las decisiones tomadas desde arriba que en el trabajo de un entrenador al que no se le había dejado decidir libremente. Las constantes presiones de algunos futbolistas terminaron por acelerar la salida del tolosarra y, tras la llegada de Arbeloa, se puede ver que el plan blanco es darle todos los caprichos a su plantilla. El Madrid ha perdido el rumbo y ha perdido el control de un vestuario ingobernable.

Las pancartas en contra de Florentino en Madrid / COPE

El Real Madrid no ha lanzado ningún mensaje tras conocer estas pancartas, aunque tal y como informó Melchor Ruiz en la Cadena COPE, se ha pedido a su Grada Fan que no se abuchee al equipo durante el encuentro de Liga contra el Levante.