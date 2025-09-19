La pancarta del 2004 que saca los colores al madridismo

La cruzada del Real Madrid con los arbitrajes no tiene fin. La temporada pasada la televisión oficial del club arremetió contra los colegiados en cada encuentro, algo que no gustó nada al CTA y que provocó situaciones tan surrealistas como lo sucedido el día antes de la final de Copa ante el FC Barcelona.

En este inicio de curso, los blancos han vuelto a superarse y, tras el partido ante la Real Sociedad, Real Madrid TV anunció que el equipo estaba preparando un informe sobre las decisiones que estiman perjudiciales para ellos. Algo que elevarán a la FIFA.

El Real Madrid se queja de desigualdad arbitral, en este caso con el FC Barcelona. Pero la hemeroteca volvió a hacer de las suyas y las redes sociales han hecho viral una pancarta que sacó el Santiago Bernabéu a principios de siglo.

En 2004, algunos clubs se quejaron de 'favores' a favor del conjunto blanco en Liga y que impedían que nadie pudiera pelearle los títulos de Liga. En ese momento, el Madrid era líder y por detrás estaban Valencia y FC Barcelona.

Entre toda esta polémica, los aficionados merengues desplegaron una pancarta que hoy parece muy irónica: "¿Desigualdad arbitral? La buscan los que sólo saben llorar".

Hoy ese mensaje choca directamente con lo que va promoviendo el club entre su televisión y los diversos comunicados que sacaron la temporada pasada.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, habló y criticó duramente el informe que pretende enviar el Real Madrid en una conferencia de prensa: "Sobre el informe que van a mandar. Imagino que, como en el Madrid dijeron que era del arbitraje español, será de todo el arbitraje español, de todos los clubes pequeños, medianos y grandes que se puedan sentir perjudicados, eso espero. Si solo es para comparar lo que es el Madrid y el Barcelona, pues será un informe sesgado. Para hablar del arbitraje español, se tiene que hacer de todo".