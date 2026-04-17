Palo tremendo del New York Times al Real Madrid: "Son malos perdedores"

El Real Madrid quedó eliminado de la Champions League tras una eliminatoria mucho más equilibrada de lo esperado. Aunque finalmente los titulares se los terminó llevando el colegiado del encuentro por la expulsión de Camavinga. La roja al francés fue algo rigurosa, pero nadie puede negar que el centrocampista hace todo lo posible para que le enseñen la amarilla. Se la jugó y se marchó expulsado.

Arbeloa y los futbolistas fueron duros en la sala de prensa después de quedar eliminados, dejando claro que para ellos el árbitro fue clave para su eliminación. Incluso Arda Güler se fue expulsado por ir a protestarle tras el pitido final y Carvajal se salvó de la roja —como siempre— tras gritarle varias veces: "Es por tu p*** culpa".

En Estados Unidos no entienden la actitud de los blancos tras caer eliminados y el New York Times subió un artículo criticando a los jugadores del Madrid: "El Real Madrid es conocido por no llevar bien las derrotas. Este es el club más exitoso en la historia de la Champions League, con un récord de 15 títulos, pero también son malos perdedores", subieron en sus redes sociales.

En el artículo repasan las jugadas más clave del encuentro, destacando evidentemente la acción de Camavinga, pero recuerdan que estas actitudes son habituales en el Madrid: "Muchos de los jugadores y directivos del club se ausentaron, en un gesto tristemente célebre, de la ceremonia del Balón de Oro de 2024, cuando Rodri, del Manchester City, se impuso a Vinicius Junior".

También repasaron las declaraciones de Arbeloa y algunas portadas de la prensa de Madrid tras la eliminación. Más centradas en el árbitro que en el partido.

Sobre la jugada de Camavinga, el New York Times entiende que la roja puede ser algo exagerada, pero le dan la culpa al francés por tentar al árbitro: "Impedir la reanudación del juego conlleva tarjeta amarilla en la mayoría de las ligas europeas, pero a menudo se aplica de forma inconsistente. Algunos podrían argumentar que fue una segunda tarjeta amarilla demasiado severa, y pareció que Vincic olvidó brevemente que era la segunda de Camavinga antes de que los jugadores del Bayern se lo recordaran, pero el suplente del Madrid estaba jugando con fuego y debería haberlo sabido".

Eso sí, para los americanos lo más criticable de los blancos no fue la acción, sino lo que pasó a continuación. La roja de Camavinga es en el minuto 86 con empate en la eliminatoria y los bávaros tuvieron tiempo de marcar dos tantos antes del final del partido: "Independientemente de si Camavinga fue tarjeta roja o no, el Madrid no puede culpar del todo a la decisión arbitral por encajar dos goles a falta de cuatro minutos para el final de los 90 minutos. Un colapso en la prórroga con diez hombres fatigados habría sido comprensible. En cambio, el Bayern supo aprovechar la desintegración tardía del Madrid en el tiempo reglamentario tras el arrebato de Camavinga".