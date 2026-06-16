Palo tremendo a Cucurella: "No jugó nada bien este año, así que cállese"

El fichaje de Cucurella por el Madrid no ha sentado nada bien a los seguidores del Chelsea. Creen que el futbolista no estuvo bien este curso y jugó por debajo de sus posibilidades hablando siempre de una salida a finales de temporada. El exfutbolista Troy Deeney, aseguró que el lateral debería callar mucho por lo que ha hecho: "Creo que hay un elemento con Cucurella y Enzo Fernández, no estaban jugando lo suficientemente bien como para hablar, así que cállense. Esta nueva generación de jugadores, cuando las cosas van bien, me dicen lo genial que soy, me dan palmaditas en la espalda y van a las redes sociales a decir lo geniales que son, los aficionados son maravillosos. Cuando pierden, no es culpa mía, es del entrenador, del dueño, de la junta directiva, es culpa de todas estas cosas", comentó en 'talksport'.

Deeney asegura que el Madrid está fichando fatal en defensa y que el proyecto no pinta nada bien para ganar títulos: "Si eres el Real Madrid, no me gusta la defensa que podrían tener con Dumfries del Inter de Milán, Konaté, Rüdiger y ahora él [Cucurella]. Eso no me da una defensa de cuatro preparada para competir en los escenarios más importantes. No les va a dar con toda seguridad y ya lo verán".

El exfutbolista cree que parte del problema del Chelsea estuvo en los futbolistas, quien admiraban a Maresca como técnico, pero que no estuvieron a la altura: "Ganaron el Mundial de clubs y les encantaba todo con el entrenador. Ocho meses después, deberían haber despedido a ese técnico. Es como, vamos, tú eras parte del problema, y no lo supieron ver. Pero el principal problema, tal vez, no estaba en el banquillo. El Chelsea es un equipo en el que le faltan líderes sobre el campo".