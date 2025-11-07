Palo de Slot a Xabi Alonso: "Fue útil que hicieran lo que esperábamos"

El Real Madrid se salvó de una goleada en Anfield. Más bien, Courtois salvó al Real Madrid de una goleada en Anfield. El portero belga fue el principal protagonista del encuentro, parando todo lo que le tiraron a portería y dejando algunas salvadas milagrosas. Pero finalmente, Alexis Mac Allister consiguió abrir la lata en un remate de cabeza y dar la victoria a los 'reds'.

Los dos equipos llegaban en situaciones totalmente opuestas. Los blancos venían de ganar al Valencia y de derrotar al FC Barcelona en el Clásico, primeros en la Liga española y con solo una derrota en toda la temporada. El Madrid transmitía algunas dudas, pero sumaba victoria tras victoria.

Por su parte, el Liverpool venía en una dinámica desastrosa: seis derrotas en los últimos ocho encuentros. El proyecto de Arne Slot se tambaleaba y parecía que las grandes inversiones de 400 millones de euros. Aunque todo se tranquilizó un poco con la victoria ante el Aston Villa, el encuentro inmediatamente anterior al Madrid. Los blancos resucitaron al Liverpool y el entrenador 'red' se encargó de explicar el motivo de sus últimos buenos encuentros, dejando en mal lugar a Xabi Alonso.

"Hemos alcanzado ese nivel de rendimiento en otros partidos cuando el estilo de juego del oponente fue comparado con eso. Siempre supimos que podíamos hacerlo; les he mostrado muchas veces que, cuando los estilos de juego eran similares a nosotros, podíamos hacer lo mismo contra el Madrid. No fue una sorpresa para mí cómo fueron los dos partidos; fue útil para nosotros que el otro equipo (Real Madrid) hiciera lo que esperábamos que hiciera. El Madrid y el Aston Villa hicieron lo que podíamos esperar y creo que eso es siempre útil", expresó el entrenador del conjunto inglés.

Con sus declaraciones, el entrenador neerlandés deja en mal lugar a Xabi Alonso y lo acusó de predecible. Los ingleses demostraron sobre el césped que fueron muy superiores al Madrid a pesar de la diferencia de dinámicas con la que llegaban los dos encuentros.

Esta fue la primera derrota del Real Madrid en Champions League este curso y que deja muchas dudas en el proyecto de Xabi Alonso. En España se consiguen salvar los muebles, pero en Europa se sufrió un golpe de realidad.