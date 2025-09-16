CHAMPIONS LEAGUE
El palo de Paco González a Güler tras su error: "Es para matarlo, ya van cuatro..."
El director de Tiempo de Juego considera que el futbolista turco fue el claro culpable del gol inicial de Olympique de Marsella
No habían pasado ni 25 minutos desde el debut del Real Madrid en esta nueva Champions League y Arda Güler ya le han empezado a caer 'palos' tras el gol inicial del Olympique de Marsella.
Fue, sin duda, un error del futbolista turco el que provocó el gol que abrió el marcador en el Santiago Bernabéu en favor de los franceses. "A Güler es para matarlo. Viene a pedirla atrás, pero ahí atrás nunca te debes girar. Si la pierdes tú, es un aeropuerto para que despeguen los aviones del marsella", aseguró Paco Gónzalez en los micrófonos de Tiempo de Juego en la Cadena Cope.
Además, el director del programa recordó sus errores previos al gol de Timothy Weah en el minuto 22: "Lleva cuatro balones seguidos perdidos. En alguno reclama falta, pero ya van cuatro".
Y, para acabar, González dejó esta reflexión sobre el hecho de que Xabi Alonso quiera que Güler juegue en esa posición lateral del mediocentro: "Si le piden que juegue ahí, tiene que aprender".
Mbappé hizo el gol del empate
Minutos después de su error de bulto, por suerte para el turco, el Real Madrid igualó el encuentro gracias al gol de Kylian Mbappé desde el punto de penalti.
En la primera mitad, Güler perdió hasta nueve balones convirtiéndose en el futbolista con más pérdidas de balón del partido. Otro dato que demuestra la desconexión del turco en esta primera jornada de Champions.
