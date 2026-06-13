Mbappé carga contra la afición del Real Madrid: "Si no rindes, no te dejan en paz, así son las cosas allí"

Francia sigue ultimando detalles de cara a su debut el próximo martes 16 de junio frente a Senegal. El combinado galo se ejercitó este viernes a las órdenes de Deschamps con la ausencia de Saliba, que será la gran incógnita en el estreno. Pero mientras los franceses se centran en su puesta a punto, Kylian Mbappé fue protagonista en las páginas de 'L'Équipe', donde presentó a todos sus compañeros uno por uno.

El capitán y líder de 'Les Bleus' opinó y habló de su relación con todos y cada uno de los integrantes de la convocatoria francesa para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con protagonismo para hombres como Dembélé, Olise, Koundé o Tchouaméni, a quien quiso defender a capa y espada de las críticas que recibe constantemente en el Real Madrid.

Mbappe, estrella de Francia / EFE

Sobre Dembélé: "Hablamos todos los días por teléfono"

Mucho se habla recientemente de su relación con Dembélé, actual Balón de Oro y líder absoluto de un PSG que ha conquistado dos Champions consecutivas desde la salida de Mbappé hacia el Real Madrid. Sea como sea, Kylian habló maravillas de Ousmane.

Mbappé y Dembélé, las estrellas de Francia / EFE

“Es el ganador del Balón de Oro. Es un jugador mucho más fiable, mucho más decisivo en los momentos importantes. Maduro. Ha alcanzado la cima de su carrera, y eso es genial para nosotros porque está ocurriendo en el momento perfecto. Este Mundial es una oportunidad fantástica para que se reivindique y demuestre que también va a lograr grandes cosas con la selección francesa. No tengo ninguna duda al respecto", comenzó diciendo sobre el 'Mosquito'.

Y entonces habló de su relación: "¿Nuestra relación? Estaría bien que evolucionara un poco porque seguimos siendo los mismos de siempre (ríe). Nos conocemos desde hace demasiado tiempo como para que eso cambie, desde que teníamos 13 años. Hablamos todos los días por teléfono. Tenemos mil grupos de WhatsApp juntos, los mismos intereses. Hemos pasado por todo juntos. Y queremos ganar un segundo Mundial juntos".

Sobre Olise: "Acéptenlo, nunca cambiará"

Otro de los grandes nombres de esta Selección de Francia es, sin duda, el de Michael Olise, la gran sensación de la temporada en las filas del Bayern Múnich y el tercer miembro del tridente galo. "Es el jugador del hoy y del mañana. Tiene esa elegancia, esa visión en su juego. Me llevo muy bien con él. Ahora hablamos francés juntos. Lo habla bien", dijo sobre Olise, del que se rumoreó su posible fichaje por el Real Madrid en plena campaña electoral de Florentino Pérez.

Michael Olise, una de las estrellas de Francia / EFE

"Además, tiene esa personalidad que hace que los periodistas nunca sepan si su francés está mejorando o no, porque probablemente no les hable mucho (sonríe). No le gusta, así es él. Michael es introvertido. Es parco en palabras. Pero sus pies hablan por él. Acéptenlo como es. Nunca cambiará", concluyó al respecto.

Sobre Koundé: "Tiene la última palabra porque últimamente siempre nos ganan..."

Al hacer la valoración de Jules Koundé, Mbappé apostó por remarcar las bromas entre ambos, rivales en LaLiga, y desveló que uno de sus temas de conversación favoritos es la política: "¿Lo considero hincha del Barcelona desde que estoy en el Real Madrid? ¡Sí, totalmente! Nos gastamos muchas más bromas que cuando estaba en París. Y es verdad, últimamente siempre ha tenido la última palabra porque no estamos ganando (con el Real Madrid), pero siempre hemos sabido dejar las cosas a un lado cuando se trata de la selección. Nos llevamos bien. Es un tipo con el que hablo de muchas cosas, sobre todo de política".

Koundé, sobre su futuro: "Tengo contrato con el Barcelona hasta 2030" / -

Sobre Tchouaméni: "En el Madrid eso no les importa, si no rindes..."

Y mucho más polémicas serán sus palabras sobre Aurélien Tchouaméni. No porque critique a su compañero en el Real Madrid. Al contrario. Mbappé lanzó un dardo envenenado a la afición madridista que dará mucho de qué hablar.

Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham y Antonio Rudiger durante el clásico Barça-Real Madrid del Camp Nou de LaLiga 2025/26 / Europa Press

"Tchouameni... Uf, es imponente. Es un jugador clave para el equipo, el segundo capitán. Además, está en un buen momento de su carrera. Creo que ha sido uno de los jugadores más regulares del club esta temporada en el Madrid", empezó remarcando Mbappé.

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Y entonces defendió a su compatriota tras las múltiples críticas recibidas en los últimos años, mientras actuaba en posiciones poco habituales para él: "Cuando llegué al Real Madrid, Aurélien estaba en una situación complicada. Estaba bajo presión. Después, muchas veces jugaba de defensa central, pero en el Madrid eso no les importa: juegues de central o de mediocampista, si no rindes, no te dejan en paz, así son las cosas. Pero me gustó la personalidad con la que le dio la vuelta a la situación. Salió de esa experiencia más fuerte. Ahora llega con confianza y seguro de sus capacidades".