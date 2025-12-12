El Madrid se cae a trozos: ¡puede tener hasta 10 bajas y solo irá con un central a Vitoria!

A Xabi Alonso se le acumulan las malas noticias. En medio de una crisis de resultados en la que se juega el puesto en cada partido, el entrenador del Real Madrid afrontará el siguiente examen con un equipo plagado de bajas, especialmente en defensa.

El técnico no podrá contar con Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Alaba, Militao y Mendy por lesión, mientras que Carreras, Endrick y Fran García están sancionados tras lo ocurrido ante el Celta.

Carreras será baja por sanción / Chema Moya

El único zaguero en plenas condiciones físicas es Raúl Asencio. Por lo que respecta a Dean Huijsen, el central se ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros, pero acaba de salir de una lesión y su presencia en Mendizorroza será duda hasta el anuncio de la convocatoria.

En medio de este panorama, el conjunto blanco ha recibido un nuevo golpe este mismo viernes. Antonio Rüdiger, que fue uno de los señalados ante el Manchester City por su penalti a Haaland, arrastra molestias en su pierna izquierda y es seria duda para el partido ante el Alavés.

Asencio es el único defensa sano / Agencias

De esta forma, Xabi tendrá un problema para alinear una defensa fiable, a pesar de contar con las opciones de Fede Valverde en el lateral derecho y de Tchouameni como comodín para el centro de la zaga. Se espera la presencia de varios canteranos en la convocatoria para el partido y alguno incluso tiene opciones de ser titular.

En el partido ante el City, Víctor Valdepeñas, Joan Martínez y Jorge Cestero estuvieron en el banquillo. El primero podría tener la oportunidad de debutar con el primer equipo y hacerlo desde el inicio, ya que su polivalencia le permite jugar tanto de central como de lateral izquierdo y desde La Fábrica afirman que está preparado para el reto del primer equipo.

Xabi Alonso también tendrá bajas importantes en otras zonas del campo. Camavinga todavía no se ha recuperado de sus problemas físicos y su presencia ante el Alavés sería una sorpresa, Mbappé será duda hasta el último momento y Endrick está sancionado tras ser expulsado en el partido ante el Celta.