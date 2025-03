El 'palo' de Lopetegui al Madrid: "Estábamos a siete puntos y tomaron la decisión de cesar"

El fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid fue uno de esos que trajo bastante cola, y finalmente no acabó de funcionar en el Bernabéu. El técnico guipuzcoano firmó con el conjunto blanco mientras era seleccionador de La Roja, justo ante sel Mundial de Rusia, y eso le costó el cargo antes de iniciar la cita mundialista.

"Si diésemos marchar atrás, volvería a fichar por el Real Madrid. Hice lo que me dictó mi conciencia y lo que creo que me tocaba hacer", comentó Lopetegui en 'El Larguero' de la Cadena SER. "Fueron dos años maravillosos en la selección en los que disfruté como un enano. La decisión que tomaron de echarnos nos privó hacer realidad el sueño de estar en el Mundial. Ahora con De la Fuente está en buenas manos".

Tras ser cesado hace tan solo unos meses del West Ham, el entrenador español también le lanzó un dardo al Madrid por la decisión de despedirle del conjunto blanco a media temporada: El Madrid es el Madrid. Estábamos a 7 puntos del Barcelona en octubre cuando nos echaron... y acabaron la temporada a 19 puntos".

Sobre su futuro, Lopetegui, que sonó para la selección de Bélgica, comentó que "es cierto que he tenido posibilidad de alguna selección, pero mi preferencia es la competición diaria de clubes. Hubo interés de algunos equipos después de salir del West Ham, pero teníamos que ganar energía y resetear".

El que fuera entrenador también del Sevilla habló del derbi que tiene lugar este domingo en el Villamarín: "El Sevilla-Betis es un partido único, es el derbi más especial. Tiene un matiz muy especial, que se juega en Sevilla y los que son de allí me entenderán", afirma el técnico español, a lo que añadió: "Se empieza a jugar mucho antes y se termina mucho después del partido, sobre todo si lo pierdes".

Para concluir, Julen Lopetegui reconoció que su destitución del West Ham el pasado mes de enero le sorprendió, pero que lo tuvo que aceptar: "El equipo no estaba donde pensábamos que debía estar, pero estábamos relativamente cerca de las posiciones donde debíamos acabar la temporada. Me llamaron por teléfono y me comunicaron la destitución. No esperábamos ese cambio, pero tuvimos que aceptarlo. Nos sorprendió. Veníamos de haber un hecho un gran partido contra el City aunque perdiésemos".