Palo de Kroos a Vinicius: "El equipo acaba perjudicado por su manera de actuar"

Toni Kroos no tiene pelos en la lengua. El alemán, además de ser uno de los mejores centrocampistas de los últimos años, siempre ha dado su opinión libremente. Esta vez, el exfutbolista del Real Madrid ha reconocido que comprende las críticas a Vinicius Júnior, con quien compartió vestuario durante seis temporadas en el club blanco.

Kroos ha desvelado que los gestos del brasileño y sus trifulcas con los jugadores de otros equipos le incomodaban cuando estaban ambos en el terreno de juego. "En ese momento le llegué a decir muchas veces que ya estaba bien, porque uno tiene la sensación de que, por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado. Se puede entender que llegue a molestar, ya sea a un rival, a un árbitro o al público", ha apuntado el alemán en unas declaraciones como comentarista en 'Icon League'.

"Todo se vuelve en contra por lo que ocurre a su alrededor"

Pese a que el exfutbolista del Real Madrid prácticamente siempre ha respaldado a Vinicius, también reconoce que el comportamiento del brasileño afecta en ocasiones al rendimiento colectivo del equipo. "Como equipo tienes la impresión de que todo se vuelve en contra del grupo por lo que ocurre a su alrededor", ha detallado el seis veces campeón de la Champions.

Kroos, además, ha confirmado que intentó calmar al delantero durante varios encuentros para que no se saliera del ritmo del partido. "He intentado muchas veces tranquilizarle en el campo, sobre todo para que no se saliera de su propia dinámica, porque a veces ocurría. Yo siempre le decía: 'Eres tan bueno que no necesitas todo eso'", ha comentado el alemán.

Esta no es la primera vez que Kroos expone su opinión sobre el comportamiento de Vinicius. En el pasado clásico entre Real Madrid y Barça en el Bernabéu, el brasileño, indignado con Xabi Alonso por haberle sustituido, se marchó al vestuario unos minutos. En esa ocasión, el retirado jugador de 35 años defendió a su excompañero, aunque le aconsejó no exteriorizar su enfado.