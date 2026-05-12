El palo de Kroos al Real Madrid: "Dos temporadas sin ganar es inaceptable"

Temporada para el olvido para el Real Madrid. El conjunto blanco no solo no ha ganado ningún título, sino que ha perdido la Liga en el Spotify Camp Nou, ha sido eliminado en la Copa del Rey en los octavos de final contra el Albacete Balompié y ha vuelto a caer en los cuartos de final de la Champions League.

El clima en el vestuario, además, ha ido empeorando paulatinamente hasta vivir la semana pasada, en la previa del clásico, uno de los episodios más tristes de la historia de la entidad merengue: la pelea entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde que acabó con el uruguayo en el hospital.

Las críticas al Real Madrid no cesan tras confirmarse matemáticamente la segunda temporada sin trofeos importantes. El último en cargar contra el equipo de Álvaro Arbeloa ha sido Toni Kroos. "Dos temporadas sin ganar es inaceptable en el Madrid. Punto. Es el resultado de una atmósfera negativa de larga duración, tanto dentro como fuera del club, a todos los niveles. Igual estaban motivados para ganar el clásico, pero no fue suficiente. La derrota estaba aceptada antes de empezar. Creo que firmaban este resultado antes de empezar", ha declarado el exfutbolista alemán en su podcast 'Einfach mal Luppen'.

"Pocas veces he tomado tan pocas notas y he sentido tan poca esperanza. Sinceramente, me alegré cuando terminó", ha añadido el teutón sobre la incontestable victoria del Barça en el clásico. Kroos ha puesto de ejemplo el segundo gol blaugrana para reflejar la que, según su opinión, es la principal diferencia entre ambos equipos: "Olmo y Ferran, los jugadores involucrados, quizás no serían titulares si el resto de futbolistas estuvieran disponibles. Los nombres no son muy importantes porque tienen esquemas de juego y desplazamientos bien trabajados en el entrenamiento"

En la conversación con su hermano Félix, Kroos también exculpó a Thibaut Courtois, de quien "no se puede decir que pudiera hacer más en el gol de Rashford" porque el inglés realizó "un gran golpeo en un espacio muy reducido", y elogió a Arda Güler, que se perdió el duelo por lesión muscular.

"Es un jugador de futuro. Este año ha jugado mucho y será muy importante para el Madrid. Su mejor posición es de '10', cerca de la portería rival. Tiene un gran pase final y tiene que estar cerca de los delanteros y los extremos", zanjó sobre el jugador turco.