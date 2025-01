El palo de Álvaro Benito a Vinicius: "Ni siquiera iba..."

Si se le preguntara a Ancelotti qué recuerdos de su carrera prefiere eliminar, con una alta probabilidad, diría entre los elegidos la final de la Supercopa ante el Barça de enero de 2025. Nada acompañó, y la expulsión de Szczesny privó al Barça de firmar una goleada de escándalo y hacer temblar el proyecto actual. Entre los señalados, está uno que no suele estarlo, al menos por su rendimiento: Vinicius estuvo muy lejos de su nivel habitual y su insuficiente esfuerzo ha centrado miradas.

Álvaro Benito, a través de Carrusel Deportivo de la Cadena SER, apuntó, sobre el brasileño, que "me ha sorprendido, porque siempre puedes esperar lo mejor de él, pero es cierto que hay que apretarle en todo". El analista y entrenador incidió en la idea de reforzar este aspecto en el fútbol del brasileño, recordando que el juego contempla tanto la fase con balón como la fase sin este. "Ni siquiera iba a los duelos, se dejaba ganar los duelos y se quedaba parado", añadió reprochándole la actitud ante las posibles recuperaciones de la posesión. "Para mí esta es una de esas cosas que no acepto de los futbolistas", lo que acompañó alucinando con que "en una final de Supercopa contra el Barça, ¿cómo te vas a ahorrar una carrera?", dijo anonadado.

Ni siquiera iba a los duelos, se dejaba ganar los duelos y se quedaba parado Álvaro Benito

Es de natural lógica pensar que Ancelotti, ante la inacción de Vinicius en la fase sin balón y su poca inspiración con este, estuviera satisfecho con el brasileño. De hecho, lo sustituyó en el minuto 76' tras un pisotón instantes antes sobre Koundé que, milagrosamente, no acarreó la segunda amarilla, y, por tanto, la expulsión. Su rostro en el banquillo puso de manifiesto el drama del escenario. Álvaro Benito comentó que "no creo que Ancelotti estuviera contento con el trabajo de Vinicius en la primera parte, cuando no ha tenido ningún retorno (defensivo)", exclamó. "Hasta el mejor Messi que era tan decisivo, cuando llegaba Europa, los días de la verdad y era de los que se ahorraba las carreras, y esto repercutía en el equipo, defender con 10, y al Real Madrid le pasa lo mismo", comparó.

Lo cierto es que uno de los máximos señalados en la final de la Supercopa fue Vinicius. El líder de un Real Madrid que hace relativamente poco vio como Benzema se marchaba del club blanco, no fue capaz de recoger el testigo y hacerse grande en una gran cita que requería de su compromiso y esfuerzo. Si algo necesitó el conjunto de la capital en el encuentro, fue autosuficiencia de sus atacantes entre tanta dificultad colectiva. Flick volvió a meter el dedo en la llaga, como ya lo hizo en el Bernabéu en LaLiga, y esta vez volvió a lograr desconectar por completo a la mayor amenaza del Real Madrid: Vinicius. Paso testimonial, casi expulsado por un claro pisotón con amarilla y señalado por su actitud. Noche inolvidable para el '7' blanco.