Las Palmas - Real Madrid: Alineaciones probables del partido de la jornada 3

El Real Madrid se enfrentará a la Unión Deportiva Las Palmas en busca de su segunda victoria consecutiva en Liga. Tras el 'pinchazo' en la primera jornada de Liga ante el Mallorca, el conjunto blanco logró vencer en casa ante el Valladolid para lograr la primera victoria en Liga. El conjunto de Ancelotti se medirá a la Unión Deportiva Las Palmas de Luis Carrión, que solo ha logrado un punto en dos jornadas, y con la incertidumbre sobre si deben jugar Vinicius, Mbappé o Rodrygo juntos o debería de meter a un centrocampista más.

El regreso de Mendy, pero pocas rotaciones

El Real Madrid llega a Gran Canaria con una victoria que no ha disipado por el momento muchas dudas sobre su juego. Ancelotti sigue sin poder contar con Jude Bellingham, lesionado hasta después del parón, pero recupera a Ferland Mendy. El lateral francés fue baja ante el Valladolid al estar sancionado y su puesto en el equipo lo ocupó Fran García.

También serán baja Camavinga y Alaba, mientras que Vallejo se ejercitó este martes en el interior de las instalaciones y habrá que ver su evolución. No se esperan muchos cambios conociendo al técnico italiano, pero podría entrar Brahim en lugar de Rodrygo y quizás Lucas Vázquez por Carvajal.

Por parte de la UD, se prepara para vivir una de las citas más esperadas del calendario. En este partido, la UD Las Palmas quiere recuperarse tras caer por 2-1 ante el Leganés y tratará de estrenarse con victoria como regalo por el 75 aniversario de su fundación el pasado 22 de agosto. El conjunto canario no ha empezado la competición de la mejor manera posible. En el primer encuentro logró salvar los muebles ante el Sevilla, tras un gol del exblaugrana Sandro Ramírez (2-2), pero en la segunda jornada no pudo contra el Leganés, un equipo recién ascendido pero con un proyecto muy competitivo.

El once que sacará Carrión es una incógnita porque aún está en periodo de adaptación y sigue buscando su once ideal. Al ser una jornada intersemanal con solo 72 horas entre partidos, podrían tener entrada varios jugadores que no fueron de la partida en anterior encuentro como Mata, Loiodice, Viti y el fichaje en que más depositaba la afición y que aún no ha sido titular: Fuster. Con quien no podrá contar Carrión es con los extremos Januzaj y Pejiño. Además, son duda Fabio y Álex Suárez que salió con molestias en anterior encuentro.

Alineaciones probables del Las Palmas - Real Madrid

Carlo Ancelotti, como hemos comentado, no podrá contar con Bellingham, Alaba o Camavinga, pero recuperará a Mendy, que entrará en el lugar de Fran García. Por parte de la UD Las Palmas, a la par que el conjunto blanco, se esperan rotaciones.

Las Palmas (4-3-3): Cillessen; Viti Rozada, Mármol, McKenna, Sinkgraven; Javi Muñoz, Kirian, Loiodice; Marvin, Moleiro y McBurnie.

Entrenador: Paulo Pezzolano.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouaméni, Modric, Valverde; Brahim, Vinicius Jr. y Mbappé.

Entrenador: Carlo Ancelotti.