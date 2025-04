Palmarés del Real Madrid en la Copa del Rey: ¿Cuántos títulos tiene?

La relación del Real Madrid en la Copa del Rey no es la más brillante de su historia, pero la entidad blanca no se queda atrás en lo que se refiere a títulos coperos. El club blanco llega a la final de La Cartuja no solo con la ambición de añadir una nueva copa a su palmarés, sino también con el peso de medirse ante el FC Barcelona, al que ha ganado las dos últimas finales.

Desde que se proclamara campeón por primera vez en 1905, el Real Madrid se ha proclamado campeón en 20 ocasiones en el torneo del KO. Aquel título fue el inicio de una era temprana de dominio, con tres Copas consecutivas entre 1905 y 1907, y una más en 1908. Luego vinieron nuevos éxitos en décadas diversas: en 1917, 1934 y 1936, y tras la Guerra Civil, en 1946 y 1947.

La Copa de 1962 marcó el regreso a la senda del título tras un largo paréntesis, y abrió paso a una nueva etapa en la que el Real Madrid supo combinar su hegemonía en liga con conquistas coperas. En los años 70 y 80, el club levantó trofeos en 1970, 1974, 1975, 1980, 1982 y 1989. Esa constancia consolidó al Madrid como un grande también en el formato eliminatorio.

Ya en la era moderna, el club ha sabido reinventarse en momentos clave. La final de 2011 ante el Barcelona —resuelta con un gol de Cristiano Ronaldo en la prórroga— fue especialmente simbólica. Tres años después, en 2014, repitieron triunfo frente a los del Tata, esta vez con una carrera inolvidable de Gareth Bale como epílogo.

El título más reciente llegó en 2023, cuando el Real Madrid volvió a coronarse campeón tras una década, imponiéndose a Osasuna en la gran final. Ahora, en 2025, la oportunidad de levantar la Copa número 21 vuelve a pasar por el Barça, un guion que ya se vivió en la última década con dos triunfos para los blancos.

Palmarés del Real Madrid en la Copa del Rey (20)

1905

1906

1907

1908

1917

1934

1936

1946

1947

1962

1970

1974

1975

1980

1982

1989

1993

2011

2014

2023

La Cartuja será testigo de otra batalla entre los dos grandes del fútbol español. El Madrid llega con un palmarés envidiable, pero consciente de que, por lo menos en la Copa, el Rey es el Barça, con 31 trofeos en sus vitrinas.