El padre de Rodrygo traiciona al Real Madrid

Rodrygo Goes no acaba de ser feliz en el Real Madrid a la sombra de Vinicius y Mbappé, que acaparan elogios y titulares pese a que su compañero aporta tanto como ellos en ataque y más en solidaridad defensa. Lo dejó claro al principio de temporada cuando le eliminaron de la foto en la que salían Vini, Mbappé y Bellingham sin reconocerle su aportación y que creía “merecer”, por lo que no escondió su "indignación": “A menudo estoy llenando espacios, algo que me molesta un poco".

Comodín sin reconocimiento

"¿Falta alguien ahí? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por la derecha? Rodrygo. ¿Falta alguien como 'nueve'? Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo", se quejaba en ESPN por no entrar entre los 30 mejores del mundo para el Balón de Oro, que venía a completar el ‘olvido’, incluso del club, en esa imagen en la que destacaban a sus tres compañeros y le dejaban fuera.

Sin embargo, su fútbol no pasa inadvertido para otros entrenadores y el primero Pep Guardiola, que lleva tiempo detrás de ficharlo para sumarlo al Manchester City. Un objetivo del que no se olvida el técnico catalán según desvela Eduardo Inda en ‘El Chiringuito’, donde desveló que el padre del jugador se habría reunido con enviados de los citizen para convencerlo de que fiche por ellos.

Oferta tentadora

“Me cuentan que el padre de Rodrygo Goes se ha visto con gente del Manchester City hace unas semanas y le insisten que vaya a jugar con Pep Guardiola. Le ofrecen jugar de extremo izquierdo, que es lo que quiere el chaval y el padre”, asegura, “pese a que el entorno lo niegue”, agrega. Además de jugar en su posición, el equipo inglés le asegura ganar más dinero que en el Real Madrid.

Una oferta tentadora y más si el jugador no está contento con su rol en el equipo blanco y la falta de visibilidad que tiene compartiendo ataque con tres de los mejores jugadores del mundo. En caso de pedir la cuenta al Madrid para fichar por el City, el brasileño se encontraría con un gran escollo: tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de mil millones de euros. Si el club blanco se niega a negociar, no podría salir, aunque Florentino Pérez siempre abre la puerta a los descontentos, aunque sea a costa de pedir una cantidad desorbitada.