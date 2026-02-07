El padre de Mbappé alerta sobre la lacra de los 'proyectos Mbappé'

El padre de Kylian Mbappé, Wilfrid, será el protagonista de una entrevista realizada por Canal+ que verá la luz el próximo mes de febrero. En el avance del documento, el progenitor de la estrella del Real Madrid lanza un aviso serio a esos padres que harían cualquier cosa con tal de que sus hijos triunfarán en el fútbol.

"¿Qué es el proyecto Mbappé? Es un padre que apoya a su hijo en un sueño, una actividad, una profesión. Pero todos lo hacemos. Todos tenemos proyectos Mbappé. No me levanté a las 6 de la mañana para dar vueltas al campo, no hice entrenamiento extra. No hice todo eso", explica Wilfrid ante la creciente obsesión de algunos padres con hacer de sus hijos verdaderas estrellas.

"A veces me encuentro con padres en el campo. Me dicen: 'Nos caes bien'. Van en vaqueros, con un silbato en la mano, en camiseta, y les hacen dar vueltas al campo, chutar, hacer abdominales. ¡Yo no hice eso! No sé qué es ese mito. Para mí, era divertido, y cuando se volvió serio, había que llevar otras cosas porque él iba a convertirlo en su profesión", añade el padre de Kylian.

Además, Wilfrid explica la importancia del plano mental para llegar a la cima: "También hay un aspecto mental; no todos están hechos para ser los mejores, ni para soportar todo lo que hay que soportar para serlo. He oído que Kylian fue programado. Pero no".

Fayza Lamari, junto a Kylian Mbappé en el día de su presentación / SPORT.es

A lo largo de la carrera del crack del fútbol francés, se han extendido ciertos mitos sobre la disciplina que le impuso su padre desde pequeño, algo que el propio Wilfrid ha querido desmentir en varias ocasiones.

La familia ha sido un componente esencial en la carrera de Mbappé. No solo por el apoyo que le han mostrado siempre, sino por la importancia que tienen en diferentes parcelas de su vida, como la comunicación, sus proyectos empresariales, etc.