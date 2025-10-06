El padre de Huijsen la lía en redes 'celebrando' la derrota del Barça

El fin de semana dejó buenas noticias para el Real Madrid y malas para el Barça. Los blancos se impusieron al Villarreal en un partido marcado por la polémica en el que Mbappé y Vinicius Jr brillaron. Por su parte, los de Hansi Flick se llevaron un duro correctivo en su visita al Sevilla.

Las dinámicas parecen haber cambiado de manera drástica respecto a cómo estaban hace una semana. El conjunto de Xabi Alonso superó el batacazo de llevarse una 'manita' en el derbi y asume ahora el liderato de la competición liguera.

Una posición que ha perdido el Barça en una semana fatídica, en la que sufrió una derrota ante un PSG superior y en la que la goleada del Sevilla ha abierto un periodo de reflexión y autocrítica. Situaciones contrapuestas entre ambos, si bien solo dos puntos les separan y todavía está todo por decidir, con especial atención al Clásico de próximo 26 de octubre.

En medio de este contexto, ha llamado la atención una publicación que Don Huijsen, padre del central del Real Madrid, ha compartido en sus redes sociales, más concretamente en su cuenta de Instagram.

La publicación de Don Huijsen / @donhuijsen9

Se trata de un vídeo subido por El Chiringuito en el cual aparece una aficionada del Sevilla celebrando con mucha alegría la goleada de su equipo y alabando el papel del entrenador, Matías Almeyda. Una forma de 'alegrarse' por la derrota del Barça que no ha gustado a los fans del equipo blaugrana.

No es la primera vez que Don Huijsen es noticia por sus publicaciones en redes sociales. Durante el Mundial de Clubes de este verano, ya compartió una publicación burlándose del Barça, el Manchester City y el Atlético de Madrid con un meme en el cual se afirmaba que jugarían los cuartos de final contra el 'Al-TV' o el 'Al-Sofá'.

Hasta ahora, Dean Huijsen ha sido parte fundamental para Xabi Alonso. El central ha jugado nueve partidos entre Liga y Champions, siempre como titular, acumulando 751 minutos en este primer tramo de competición. Su salida de balón ha sido una de las cosas que más ha llamado la atención. Su único mal día, eso sí, llegó en el encuentro fundamental en el derbi ante el Atlético de Madrid.