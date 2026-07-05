El padre de Haaland se deja querer: "Cualquiera quiere jugar en el Madrid, en España hay clubes fantásticos"

Alfie Haaland ha entrado en escena para alimentar las especulaciones respecto al futuro de Erling. El padre del delantero noruego reconoció en una entrevista con DAZN que "cualquiera quiere jugar en el Real Madrid" y dejó abierta la puerta a un posible desembarco de su hijo en España en el futuro, aunque insistió en que el futbolista es feliz en el Manchester City por ahora.

Las declaraciones llegan después de que Enrique Riquelme, que fue candidato a las elecciones del Madrid, asegurara durante la pasada campaña electoral que, si ganaba los comicios, intentaría convertir a Erling Haaland en el gran fichaje de su proyecto. Precisamente, esa promesa fue el primer asunto por el que fue cuestionado Alfie Haaland.

"No quiero hablar sobre las elecciones en otros clubes. Erling está muy contento en el Manchester City ahora mismo. Tiene un contrato largo. Estamos esperando a la nueva temporada, pero cualquiera quiere jugar en el Real Madrid y jugar la Champions League", afirmó el padre del atacante, dejando una frase que inevitablemente ha invadido las redes sociales y ha despertado la ilusión del madridismo.

Al ser cuestionado por la posibilidad de que Haaland juegue algún día en España, Alfie tampoco cerró la puerta a otros clubes. "Quizás, siempre hay una ocasión en el fútbol. En España hay clubes fantásticos, hay grandes clubes. Nunca se sabe, pero en este momento está en Inglaterra feliz", explicó.

Haaland está firmando un gran Mundial / EFE

Aunque por un lado el mensaje trata de dar tranquilidad para el Manchester City, las palabras del padre del atacante mantienen viva una posibilidad que lleva años sobrevolando el mercado. El Real Madrid ha sido vinculado en numerosas ocasiones con Haaland desde que explotó en el fútbol europeo, al igual que el Barça. Primero durante su etapa en el Borussia Dortmund y posteriormente ya como estrella del conjunto inglés.

El delantero renovó su compromiso con el City con un llamativo contrato de larga duración, un movimiento que parecía alejar cualquier salida a corto plazo. Sin embargo, alrededor de ese acuerdo han persistido durante años las informaciones que apuntan a la existencia de una futura cláusula de rescisión o de mecanismos que facilitarían un cambio de destino cuando se cumplan determinadas condiciones.

Florentino Pérez siempre ha sido un admirador de Haaland / EFE

Ese posible escenario ha convertido a los clubes españoles en los candidatos que aparecen de forma recurrente cuando se especula con el siguiente gran paso de la carrera del internacional noruego.

Por ahora, no existe ningún indicio de que una operación pueda producirse de manera inmediata. El propio entorno del jugador insiste en que su prioridad pasa por seguir compitiendo al máximo nivel con el Manchester City y afrontar una nueva temporada en la Premier League.

Sin embargo, las palabras de Alfie Haaland vuelven a dejar una puerta entreabierta. Sin fijar plazos ni comprometer ningún movimiento, el padre del delantero reconoció el atractivo que supone jugar en España. Un mensaje suficiente para reactivar, una vez más, uno de los rumores más recurrentes del mercado europeo.