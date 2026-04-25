El padre de Endrick carga contra el Madrid: "Le quitaron su parque de atracciones"

Endrick ha encontrado en el Olympique de Lyon la felicidad que no le supo dar el Real Madrid. El delantero brasileño encadena grandes actuaciones, suma una buena cifra de goles desde su llegada a Francia en el mes de enero y aspira a disputar el próximo Mundial 2026, un sueño que parece más cerca que nunca.

Mientras el Real Madrid se hunde jornada tras jornada y deja la liga sentenciada para el Barça, Endrick disfruta del fútbol y afronta ahora la parte decisiva de la temporada con más ganas que nunca. Le gustaría haber triunfado en el conjunto blanco, pero deberá hacerlo en un Olympique de Lyon que ha supuesto un soplo de aire fresco para él. Así lo desveló su padre en una entrevista con ESPN publicada este viernes.

"Endrick tiene un dicho: su parque de diversiones es el campo de fútbol. Lo que él quería era jugar al fútbol. Y le arrebataron ese parque de diversiones. Luego encontró esa felicidad en Lyon. Él es feliz, toda su familia es feliz", arrancó diciendo Douglas Sousa, padre del futbolista.

"Ancelotti tiene motivos"

Además, desveló que fue la mujer de Endrick la que terminó de convencerle para marcharse a Francia: "Mi nuera fue fundamental para que Endrick se mudara a Lyon. Eso es lo importante para nosotros, el hecho de verlo feliz".

Con siete goles y siete asistencias, el objetivo ahora de Endrick es terminar de convencer a Carlo Ancelotti para que le convoque de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Las expectativas son muy altas, y después del partido contra el PSG, Ancelotti tiene aún más motivos para preocuparse por él", valoró Douglas.

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Y es que el jugador cedido por el Real Madrid puso la Ligue 1 patas arriba con una auténtica exhibición en el Parque de los Príncipes: anotó un gol y dio una asistencia. "Pero Endrick mantiene los pies en la tierra. Cree que si rinde bien en los próximos cuatro partidos con el Lyon, podrá ir al Mundial", concluyó su padre.