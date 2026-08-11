Pacto de silencio entre el Madrid y Vinicius para ocultar su salario

El Real Madrid ha conseguido cerrar uno de los grandes culebrones de los últimos meses. Vinicius Jr. seguirá vestido de blanco hasta 2032 después de año y medio de negociaciones en las que las diferencias económicas llegaron a poner en duda la continuidad del brasileño en el Santiago Bernabéu.

El acuerdo se oficializó el pasado 6 de agosto, después de varias semanas en las que el Arsenal llegó a posicionarse como una amenaza real. El conjunto londinense estaba dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico por el extremo y esperaba que el bloqueo entre el jugador y el Real Madrid terminara abriendo la puerta a su fichaje. Finalmente, Vinicius decidió continuar en Madrid.

30 millones, prima y derechos de imagen

La negociación no se atascó únicamente por el salario. Según cuenta 'The Athletic', Vinicius entendía que, con 26 años y entrando en lo que consideraba el gran contrato de su carrera, debía recibir unas condiciones acordes a su importancia en el equipo.

Su petición inicial rondaba los 30 millones de euros netos por temporada. A esa cantidad se añadía una importante prima de renovación, uno de los principales puntos de conflicto durante las conversaciones. El futbolista también buscaba mejorar las condiciones relacionadas con sus derechos de imagen.

El Real Madrid, por su parte, había mantenido una posición mucho más contenida. La propuesta que trascendió antes del acuerdo situaba el salario en torno a los 22 millones de euros anuales, una cifra que Vinicius llegó a rechazar. El club no quería sentar un precedente con una prima de renovación especialmente elevada ni alterar demasiado su estructura salarial.

El Madrid acabó cediendo

El punto de inflexión llegó a comienzos de agosto. Después de una reunión entre las partes, el Real Madrid mejoró sus condiciones y logró acercarse a las pretensiones del brasileño.

Florentino Pérez habla con Vinícius, pero no le convence para que renueve / EFE

La operación terminó cerrándose con un contrato hasta 2032. El acuerdo final supone una mejora respecto a los 22 millones que el club había puesto anteriormente sobre la mesa y el paquete económico supera esa cantidad, aunque las cifras exactas no han sido comunicadas oficialmente.

La diferencia respecto a la petición inicial de Vinicius no se explica únicamente por el salario. Los bonus y, especialmente, la prima de renovación tienen un peso importante en el nuevo contrato. Algunas informaciones apuntan a que el salario anual queda limitado por la estructura del club y que son las variables y otros incentivos los que elevan considerablemente la cantidad final que percibirá el jugador.

Un pacto de silencio

Aquí aparece uno de los detalles más llamativos de toda la operación. El Real Madrid y Vinicius han decidido no hacer públicas las cifras definitivas del contrato, tal y como informa 'The Athletic'.

El motivo es sencillo: el club no quiere que la renovación del brasileño se convierta en el nuevo baremo del vestuario. Una prima de renovación de gran tamaño podría abrir la puerta a que otros jugadores reclamaran condiciones similares cuando llegara el momento de ampliar sus contratos.

Bellingham, Mbappé y Vinicius en plena celebracion / EFE/JUANJO MARTIN

Lo mismo sucede con el salario. Hacer pública la cifra final podría provocar nuevas comparaciones con Mbappé, Bellingham y el resto de grandes figuras de la plantilla.

Después de 18 meses de tira y afloja, el culebrón ha terminado con Vinicius en el Bernabéu. El Arsenal llegó hasta el último momento, pero recibió la noticia de que el brasileño continuaría en Madrid apenas un día antes de que el acuerdo quedara definitivamente cerrado.