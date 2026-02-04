Paco Pavón, excentral del Madrid, sobre la gestión del patrimonio de los jugadores: "No te puedes comprar tres Ferraris"

Paco Pavón fue un jugador que pasó por una época dorada del club blanco. Formó parte de la famosa etapa 'Zidanes y Pavones', que marcó una época en el madridismo. Aquella política apostaba por unir grandes estrellas internacionales con futbolistas formados en la cantera. Paco Pavón fue uno de los nombres del proyecto.

El central, surgido de la fábrica blanca, debutó con el primer equipo a comienzos de los años 2000 y permaneció en el club hasta 2007, antes de salir al Zaragoza. “Se portaron mal conmigo. Yo tuve una oferta de Llaneza para el Villarreal y llegó a estar todo acordado. Luego hubo cambio de presidente, llegó Calderón y se paró todo en el último momento”, explicó hace unos días sobre su salida.

El éxito prematuro

En una charla en 'Offsiders', Pavón explica la gestión que tienen los futbolistas sobre el éxito a tan temprana edad. La gestión del patrimonio en el fútbol de élite no es una tarea fácil, aunque tampoco limitarte a no tener excesos con estas cantidades de dinero.

El central supo almacenar su fortuna, y a sus 46 años, dispone de un patrimonio amplio a través de una filosofía conservadora. "No te puedes comprar tres Ferraris o sea, te compras tres Ferraris pues te estás quitando de la hucha. No puedes tener un nivel de vida superalto antes de tiempo", afirma, basándose en el concepto de sostenibilidad a largo plazo.

"Puedes llevar un nivel de 10 a tope durante tu carrera, pero si lo haces, quizás cuando te retires no te quede nada. Si llevas un nivel de seis, que es un nivel que está muy bien, que 'se caga' la gente, puedes mantenerlo para siempre. El objetivo es que, cuando ya no juegues al fútbol, puedas seguir llegando a ese nivel de seis", comenta sobre los gastos.

Una gestión impecable del patrimonio

En su caso personal, cuando alcanzó el centenar de partidos en el club blanco, mejoró su contrato y pasó de unos 300.000 euros brutos anuales a más 6.000 euros por partido jugado. Prácticamente se duplicaron. Incluso su contrato se situó por encima del millón de euros anuales, con una cláusula de rescisión que el club blindó en 27 millones de euros.

"Se trata de planificarte un futuro en el que puedas tener un nivel de vida digno y cómodo para siempre", dice en 'Offsiders'. En lugar de gastar esos ingresos en coches deportivos, Pavón optó por diversificar sus recursos. La mayor parte de sus inversiones se han orientado al sector inmobiliario, especialmente en la Comunidad de Madrid.