Paco González, tajante con Florentino Pérez tras las elecciones: "No ha estado muy bien"

Florentino Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid tras imponerse en las elecciones con el 65% de los votos (21.741 papeletas) frente al 35% obtenido por Enrique Riquelme (11.814).

Tras ganar las elecciones, el empresario compareció ante los medios de comunicación y aseguró que estaba muy alegre: "Es un día muy feliz para mí y para todo el madridismo. Estoy muy contento".

Paco González no se cortó en El Tertulión de los Domingos de la COPE y aseguró que las palabras del presidente fueron "el mejor discurso de los últimos 15 días", ya que mostró un tono conciliador que estuvo "por encima de todo".

El director de Tiempo de Juego subrayó la importancia de la trayectoria de Florentino Pérez para entender el resultado final: "Para esta victoria tan holgada, muy bien lo habrá tenido que hacer en estos casi 20 años en la presidencia del Real Madrid para sobreponerse a dos años, uno malo y el otro bastante peor".

El periodista valoró la campaña electoral del presidente, que la consideró más discreta de lo habitual: "Según mi modesta opinión, ha sido una bastante floja campaña electoral, floja en varios sentidos".

Florentino Pérez, durante un discurso / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

Paco González fue muy crítico con algunos mensajes lanzados durante el proceso: "Para mí lo mejor que ha hecho Florentino Pérez en esta campaña electoral han sido los carteles. Lo más flojo, los anuncios de fichajes. Ya eran noticias que se sabían. Mourinho y Konaté sonaban a anuncios de fichajes que olían a alcanfor".

El periodista cuestionó el tono general de la campaña de Florentino: "No ha estado muy bien en sus comparecencias, ni por repetitivo, ni porque sus argumentos fueran correspondientes a unas elecciones de 2026, eran más argumentos de unas elecciones de 2010".

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Además, González señaló que, durante las elecciones, han pasado cosas que "ya no deberían pertenecer a este sigo", y puso un ejemplo claro: "Que se le presione en Antena 3 a Pablo Motos para que no le lleve a 'El Hormiguero' a Enrique Riquelme, es que parece como de otra época".