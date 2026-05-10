Paco González, tras el once de Arbeloa con la baja de Mbappé: "Aparece Gonzalo"

A falta de pocas horas para el Clásico, el madridismo recibió la noticia de Kylian Mbappé como un jarro de agua fría. El conjunto de Álvaro Arbeloa no podrá contar con el delantero galo a raíz de la lesión que arrastra en el isquiotibial izquierdo. Aunque participó parcialmente en uno de los últimos entrenamientos, el cuerpo técnico decidió no arriesgar su estado físico en un partido de máxima exigencia.

El encuentro entre Barça y Real Madrid puede decantar LaLiga. Si los de Hansi Flick logran vencer esta noche en el Clásico, los azulgrana cantarían el alirón en la cara del conjunto blanco por primera vez en la historia. Un hito sin precedentes en la que la afición del Barça se agarra y contempla con muchas ganas. Y más en el Spotify Camp Nou, en una noche que puede marcar un antes y un después.

Bajas sensibles

El Barça no podrá contar ni con Lamine ni con Christensen. El de Rocafonda dio por finalizada la temporada y se reservará para el Mundial, por su lesión en los isquios. Christensen, lleva prácticamente toda la temporada sin jugar por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a finales de diciembre de 2025.

En el Real Madrid, Federico Valverde será baja por un traumatismo craneoencefálico tras darse con una mesa por un resbalón en su enfrentamiento con Aurelien Tchouaméni en el vestuario. Rodrygo Goes, Éder Militao, Ferland Mendy, Arda Güler, Dani Carvajal o Dani Ceballos, tampoco estarán disponibles. Pero la baja más importante, la de Mbappé, supone un duro golpe para el conjunto blanco, especialmente por la importancia del encuentro en la lucha por el título.

Ante este escenario, Arbeloa ha tenido que complementar la convocatoria con varios jugadores del filial. Cinco jóvenes canteranos acompañarán al primer equipo en el viaje a Barcelona, reflejando la complicada situación que atraviesa la plantilla en este tramo decisivo de la temporada. Algunos de ellos incluso podrían tener minutos importantes durante el partido.

Gonzalo titular

El once del Real Madrid genera muchas dudas, especialmente en la parcela ofensiva. Vinicius liderará el ataque y asumirá también el papel de capitán, mientras que Brahim Díaz será titular. Arbeloa saldrá con Vinicius-Gonzalo-Brahim y dejará al ex de River Plate en el banquillo.

Noticias relacionadas

Precisamente la posible presencia de Mastantuono en el once inicial provocó debate y dudas. "No va a reaparecer en un clásico en el que no puedes aparecer ahí como si fuera un partido en casa contra el Alcorcón, tranquilito, o sea, tienes que entregarte, ¿cómo va a arriesgar el Mundial?", dice Paco González en Tiempo de Juego.