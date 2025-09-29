Paco González pone en la diana a tres jugadores del Madrid: "Salen tocados"

El batacazo que se llevó el Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid sigue dejando reacciones. Tanto Xabi Alonso como algunos futbolistas del equipo blanco han sido cuestionados en las tertulias deportivas y en las redes sociales. Entre los que ha señalado nombres propios se encuentra Paco González, periodista de la cadena COPE, que no se calló nada durante el programa de 'El Partidazo'.

"Para mí sale tocado Carreras, defensivamente fue sobrepasado él y todo el Madrid, pero sobre todo porque con el balón fue un quebradero de cabeza para el Madrid", sentenció sobre el lateral izquierdo el periodista, antes de hacer hincapié en los otros dos nombres señalados.

Carreras lo pasó muy mal en el derbi / EFE

"También el centro del campo, con Bellingham y Valverde. Es verdad que la alineación podía ser mejorable o no, aunque la intensidad, la actitud, las ganas, el coraje lo tiene que poner el jugador. Creo que durante el partido no hubo remedios. Fue un poco Ancelotti, y no me estoy metiendo con Ancelotti, pero fue una cosa más conservadora", añadió en su análisis.

"Esperaba que los galones le sacaron adelante el partido porque se lo habían sacado antes con dos acciones esporádicas pim pam y se había puesto por delante", explicó sobre el planteamiento de Xabi Alonso.

Paco González tampoco se olvidó de los cambios que hizo el técnico en la recta final, que le recordaron a épocas pasadas: "Acabó metiendo a Gonzalo tres minutos, que era una cosa también muy de Ancelotti. El chaval de la cantera jugando un rato al final cuando ya no hay nada que rascar".

"Yo pensaba que se iba a reordenar de otra manera, a meter tres centrales... Cualquier otra cosa. Creo que ahí le faltó ser Xabi Alonso. Fue un poco conservador", concluyó el periodista en la tertulia de El Partidazo de Cope.

Los tres nombres que dio Paco González han sido redundantes en los últimos días en todos los análisis que se han hecho del derbi. Carreras estuvo superado por primera vez como jugador del Real Madrid y Bellingham y Fede Valverde se mostraron desdibujados sobre el césped, muy lejos de sus mejores versiones.