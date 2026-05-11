Paco González da por perdido a Mbappé: "¿Qué va a arriesgar la pierna si viene un Mundial?"

La situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid sigue generando controversia y alimentando el debate mediático.

Durante la última emisión de El Tertulión de Tiempo de Juego, los colaboradores analizaron el momento que atraviesa el delantero francés, definido por varios participantes como "extraño" y "sospechoso" debido a su actitud en las últimas semanas.

Uno de los análisis más llamativos fue el del periodista Paco González, quien se desmarcó de las críticas más duras y defendió parcialmente al atacante. A su juicio, el principal error de Mbappé no está en su estado físico o en su implicación deportiva, sino en la imagen pública que está proyectando.

"Quédate en Madrid, no te vayas a Italia, donde se fuera, no subas ninguna story si estás palmando 2-0", comentó González durante el programa, restando gravedad a la situación y calificando esos comportamientos como "errores más pequeños".

La teoría de que Mbappé "se está borrando"

El comunicador fue más allá y dejó una reflexión que ha provocado un fuerte impacto entre los aficionados madridistas. Según explicó, Mbappé estaría evitando riesgos físicos en un tramo decisivo de la temporada pensando en futuros compromisos internacionales.

"¿Qué va a arriesgar la pierna si viene un Mundial? Es que, pero además es que me parece normal", afirmó González, defendiendo que la postura del delantero puede ser "relativamente lógica", aunque reconoció la dificultad de demostrarlo públicamente.

Estas declaraciones han reabierto el debate sobre el compromiso del jugador y sobre el peso que tienen las competiciones internacionales en la gestión física y mental de las grandes estrellas del fútbol.

Kylian Mbappe of Real Madrid CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Deportivo Alaves at Bernabeu stadium on April 21, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un vestuario señalado por el ambiente de tensión

Durante el debate también surgieron voces que apuntaron a un problema más profundo dentro del club blanco. Algunos tertulianos aseguraron que alrededor del equipo "se está diseñando un ambiente de caos", en referencia a la tensión interna y al clima de incertidumbre que rodea actualmente al Real Madrid.

En ese contexto, incluso apareció el nombre de José Mourinho como ejemplo de un técnico capaz de controlar situaciones límite. Según uno de los participantes, el equipo necesitaría "la presencia de un gladiador como Mourinho para amansar las fieras".

Comparaciones con otros conflictos internos

La conversación no se centró únicamente en Mbappé. Otros colaboradores compararon el caso del delantero francés con diferentes situaciones recientes dentro del club, como algunas renovaciones todavía pendientes o el asunto relacionado con Antonio Rüdiger, definido por uno de los tertulianos como "una bofetada".

Todo ello dibuja un escenario de tensión creciente en el entorno madridista, donde cada movimiento de sus principales figuras está siendo observado con lupa mientras aumentan las dudas sobre la estabilidad deportiva e institucional del equipo.