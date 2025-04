Paco González y Manolo Lama explotan tras la derrota del Real Madrid: "Desperdicio de jugadores"

La derrota del Real Madrid ante el Valencia (1-2) en el Bernabéu en el tiempo añadido ha generado muchas reacciones. Sobre todo, por la pobre imagen de un equipo que se ha acostumbrado a vivir en el alambre del que se cayó en el Bernabéu con la Liga en juego. Hugo Duro, un exjugador blanco, sentenció en el tiempo añadido a un equipo que no ha sido capaz de generar una identidad.

Paco González y Manolo Lama, periodistas de la Cadena Cope, hicieron un duro análisis de la situación que está atravesando un club que, ahora mismo, está a cuatro puntos de distancia del Barça, que no fue capaz de dar el golpe definitivo al campeonato tras empatar frente al Betis.

Para Paco González, "lo peor no es la distancia que puede haber en la clasificación con el Barça, sino la pinta que tiene este Madrid. Me parece un desperdicio de jugadores. La única buena noticia es Kylian Mbappé. Y yo, por personalizarlo, es que no sé qué les pasa a los brasileños. Hace tiempo que no veo a Rodrygo y Vinicius siendo importantes".

Las cifras le dan la razón al periodista de la Cadena Cope. Mientras que Vinicius ha anotado tres goles en los últimos 16 partidos, los mismos que ha conseguido Rodrygo, Mbappé ha elevado las cifras hasta los 14 tantos. Pero con el francés no le basta al Real Madrid.

"Los brasileños están desaparecidos"

"Creo que este año, salvo el día del Dortmund donde el Real Madrid perdía 0-2, Vinicius no ha estado al nivel del año pasado, aunque ha tenido buenos momentos sueltos", aseguró Paco González, en referencia al rendimiento del brasileño, que ha estado muy por debajo del nivel presentado otras temporadas con el Madrid.

En la misma línea se manifestó Manolo Lama, quien volvió a poner el foco en el rendimiento de determinadas individualidades. "Solo con un jugador en forma no te vale. Mbappé está muy bien. Pero los brasileños (Vinicius y Rodrygo) están desaparecidos, los centrocampistas no aportan calidad, ni talento al juego y defensivamente sigue haciendo aguas", sentenció.

Los dos periodistas convergen en una teoría dominante en la prensa que cubre la actualidad del Real Madrid, que apunta a la falta de empaque del Real Madrid para desarrollar un proyecto de juego que le permite caminar más allá de la supervivencia. La táctica que han llevado a cabo en los últimos meses.

Salvo la eliminatoria contra el Manchester City, el Real Madrid no ha sido capaz de imponer su juego y han sido detalles los que le han permitido estar vivo en todas las competiciones, como sucedió con el doble toque de Julián Álvarez o los fogonazos con polémica de la Copa del Rey.