REAL MADRID
Paco González, sobre la infiltración de Mbappé: "Te puedes hacer un destrozo"
El presentador de Tiempo de Juego valoró la posibilidad de que el atacante galo se infiltre en la rodilla izquierda para enfrentarse al FC Barcelona este domingo en la final de la Supercopa de España
Kylian Mbappé, salvo sorpresa de última hora, jugará este domingo (20:00) la final de la Supercopa de España. El delantero francés se ha recuperado milagrosamente de su esguince de la rodilla izquierda y ya se encuentra en Yeda junto a sus compañeros. Una lesión que, a priori, apuntaba a ser grave; posteriormente, se dijo que llegaría en febrero y ahora ya está disponible para la Final.
La gran duda era si kylian Mbappé saldrá desde el inicio o Xabi Alonso apostará por prevenir y que el galo entre más tarde en el partido. El de Donosti no quiere forzar, aunque Mbappé, según apuntan desde Francia, se infiltrará en la rodilla para no sentir dolor durante el encuentro.
"Mbappé está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, según sus sensaciones, valorar que pudiera venir. Esta tarde, en el entrenamiento, tendremos toda la información completa y para valorar si está para jugar de inicio o jugar un poco menos", afirmaba Xabi Alonso en la previa de la final.
"Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, médicos y jugadores. Hay que medir siempre el riesgo y saber lo que nos jugamos; y asumir todas las decisiones que tomemos. Pero no somos kamikazes al tomar decisiones; riesgo controlado", añadía.
La opinión de Paco González, en la Cope
Por su parte, Paco González, en la Cope, opinó sobre la infiltración del jugador: "Para una molestia en la rodilla es una locura que se infiltre. La rodilla es mejor que sientas que está mal, porque sino te puedes hacer un destrozo", decía.
La situación de Mbappé se ha convertido en uno de los temas más comentados antes de la final, aunque la incertidumbre sigue en las cabezas de todos los aficionados blancos.
Partido de alta exigencia
El Real Madrid tiene el gran reto de arrebatarle el título que defiende el FC Barcelona de la Supercopa de España. El Barça llega mucho mejor, tras ganar 5-0 ante el Athletic Club y dejar muy buenas sensaciones a nivel de juego. Los de Hansi Flick suman 9 victorias consecutivas, frente a 5 victorias del Real Madrid.
En la final del 12 de enero de 2025, el Barça se impuso con autoridad por 2-5, en un partido que pudo acabar con una diferencia aún mayor si no hubiera jugado buena parte del encuentro en inferioridad numérica tras la expulsión de Szczesny.
- Novedades en el fichaje de Cancelo
- El central tapado que el Barça tiene en su lista de fichajes
- Marc Bernal, ¿debut y cambio de paradigma?
- David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: 'Con diferencia
- Polémica por la modificación de los escudos de Barça y Real Madrid en Arabia: 'Vergüenza de Supercopa
- El Barça podría estudiar una salida de Marc Bernal en enero
- Maldini, tajante tras el Atlético de Madrid-Real Madrid: 'Las cosas como son
- Barça - Partizan, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo