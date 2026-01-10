Paco González, sobre la infiltración de Mbappé: "Te puedes hacer un destrozo"

Kylian Mbappé, salvo sorpresa de última hora, jugará este domingo (20:00) la final de la Supercopa de España. El delantero francés se ha recuperado milagrosamente de su esguince de la rodilla izquierda y ya se encuentra en Yeda junto a sus compañeros. Una lesión que, a priori, apuntaba a ser grave; posteriormente, se dijo que llegaría en febrero y ahora ya está disponible para la Final.

La gran duda era si kylian Mbappé saldrá desde el inicio o Xabi Alonso apostará por prevenir y que el galo entre más tarde en el partido. El de Donosti no quiere forzar, aunque Mbappé, según apuntan desde Francia, se infiltrará en la rodilla para no sentir dolor durante el encuentro.

"Mbappé está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, según sus sensaciones, valorar que pudiera venir. Esta tarde, en el entrenamiento, tendremos toda la información completa y para valorar si está para jugar de inicio o jugar un poco menos", afirmaba Xabi Alonso en la previa de la final.

"Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, médicos y jugadores. Hay que medir siempre el riesgo y saber lo que nos jugamos; y asumir todas las decisiones que tomemos. Pero no somos kamikazes al tomar decisiones; riesgo controlado", añadía.

La opinión de Paco González, en la Cope

Por su parte, Paco González, en la Cope, opinó sobre la infiltración del jugador: "Para una molestia en la rodilla es una locura que se infiltre. La rodilla es mejor que sientas que está mal, porque sino te puedes hacer un destrozo", decía.

La situación de Mbappé se ha convertido en uno de los temas más comentados antes de la final, aunque la incertidumbre sigue en las cabezas de todos los aficionados blancos.

Partido de alta exigencia

El Real Madrid tiene el gran reto de arrebatarle el título que defiende el FC Barcelona de la Supercopa de España. El Barça llega mucho mejor, tras ganar 5-0 ante el Athletic Club y dejar muy buenas sensaciones a nivel de juego. Los de Hansi Flick suman 9 victorias consecutivas, frente a 5 victorias del Real Madrid.

En la final del 12 de enero de 2025, el Barça se impuso con autoridad por 2-5, en un partido que pudo acabar con una diferencia aún mayor si no hubiera jugado buena parte del encuentro en inferioridad numérica tras la expulsión de Szczesny.