Paco González enciende la polémica con Mourinho: "Si llega al Real Madrid…"

La temporada 2025/26 del Real Madrid comenzó con muchas expectativas tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo. La idea era que el equipo diera un paso adelante, pero con el paso de los meses el proyecto se fue complicando y los resultados no terminaron de acompañar, dejando más dudas que certezas.

En enero llegó el cambio en el banquillo con Álvaro Arbeloa asumiendo el cargo en un momento ya delicado. Desde entonces ha habido algunas fases de mejoría, pero el equipo no ha conseguido enlazar una dinámica realmente constante ni recuperar la regularidad necesaria para competir en los tramos decisivos de la temporada.

La eliminación en cuartos de Champions League frente al Bayern de Múnich y la distancia de 11 puntos con el FC Barcelona en LaLiga, a falta de cuatro jornadas, han dejado al club blanco en una situación muy complicada. Sin embargo, todavía existen opciones matemáticas en el campeonato, especialmente con un Clásico todavía pendiente que puede marcar el desenlace.

Con este escenario, en el club ya se habla de un nuevo cambio en el banquillo de cara a la próxima temporada. Entre las opciones que se manejan, dos de los nombres que más fuerza han ganado son el de José Mourinho y Jürgen Klopp.

Paco González comentó en 'El Partidazo de COPE' que si el técnico portugués llega a ser el nuevo entrenador del club blanco, puede haber problemas: "Si entra después de volver a decir que él aplaudiría a Prestianni esta semana, imagínate el pollo con Vinicius. Yo le descartaría, aunque esto solo está en la cabeza de Florentino Pérez, y lo va a decir bastante al final".

Gianluca Prestianni fue sancionado con seis partidos tras los hechos ocurridos durante el playoff de la Champions League frente al Real Madrid. La UEFA le castigó por "conducta discriminatoria" tras los insultos a Vinicius.

Tras conocer el castigo, el futbolista fue ovacionado en el Estadio Da Luz, algo que defendió Mourinho: "Si hubiera estado en la grada, yo también habría aplaudido. Ha tenido una buena temporada, ha hecho un trabajo fantástico".

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Tras las palabras de González, Siro López comentó que no hay que descartar que llegue alguien del Mundial, a lo que Paco añadió: "Sobre todo Pochettino, porque Estados Unidos le echa rápido".