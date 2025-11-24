Paco González dispara contra Xabi Alonso tras la debacle de Elche: "Ha sido un truño lamentable"

El empate del Real Madrid del domingo en el Martínez Valero de Elche dejó contrariados a los seguidores del equipo blanco y ya se ha abierto el debate sobre si Xabi Alonso está o no capacitado para gestionar un vestuario con tanto gallo como el del Bernabéu, como también hiciera Maldini.

Uno de los que no dudó en valorar como "truño lamentable" el juego de los jugadores madridistas tras el encuentro fue el presentador de 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, Paco González. Según comentaba, el técnico de Tolosa es el principal responsable de lo ocurrido en la jornada 13 que deja al Barça a tan solo un punto.

Paco González, presentador de 'Tiempo de Juego' en la Cadena COPE. / COPE

"Hoy es más culpa de Xabi Alonso", apuntaba pese a reconocer ser "muy defensor" suyo. Para el periodista, el Real Madrid se merecería poder jugar mejor: "Merecería la pena que intentara ser un equipo dominador, moderno", indica, antes de describir algunos de los modelos que sí que cumplen con estos adjetivos como "Bayern, Barça, PSG, City", que son equipos que "someten al rival".

Los blancos ganaron la posesión contra el Elche, aunque por la mínima, con el 51% a favor. Sin embargo, uno de los datos que mejor reflejan lo que señala Paco González es la cantidad de pases generados por cada conjunto: el Madrid registró 489 pases, pero el Elche hizo 474, con un 86% y 80% de estos en el último tercio del campo, respectivamente.

Xabi Alonso en un momento del Elche-Real Madrid de LaLiga 2025/26 / EFE

Por eso, el experto asegura que vio al equipo "descolocado por completo a la hora de no tener el balón" y que "cualquier movimiento sin balón del Elche" provocaba un traspié a los jugadores de Xabi.

"Hoy creo que Xabi Alonso ha pegado un patinazo", sentenciaba, a la espera de ver cómo el vasco planifica los últimos partidos del año en Valdebebas.

El Madrid ha pinchado en sus tres últimos choques: en Liverpool perdió y en Vallecas y Elche ha empatado. Hasta el término del 2025 al conjunto de la capital le quedan siete partidos, dos de Champions y cinco de Liga.

El primero de estos será este mismo miércoles en jornada de Champions ante Olympiacos en Grecia, mientras que el domingo visitará un Girona que llega en mejor forma que la mostrada al arranque de la temporada y que ha sumado dos victorias y dos empates en los últimos cinco partidos.