Paco González dispara contra la defensa del Madrid: "Lamentable, todos son optimistas"

El Real Madrid logró un 3-4 sufrido en Atenas, un triunfo que a primera vista quita presión. Pero, para Paco González, ese marcador apenas tapa las grietas de un equipo que volvió a mostrar debilidades estructurales serias. Su conclusión fue demoledora: la defensa madridista estuvo lejos de dar garantías.

Desde el arranque de su análisis en El Partidazo de COPE, dejó claro su diagnóstico: la actuación de los centrales fue sencillamente “lamentable”. No fue un fallo puntual, sino una actitud generalizada: los defensas salieron “todos optimistas”, en su ironía, asumiendo, quizá demasiado confiados, que “no viene para el mío, le puedo dejar dos metros, no hace falta que esté con él, le despejará al de atrás”.

Esa mentalidad relajada, según él, se tradujo en errores de bulto. Explicó cómo, a pesar de tener hasta seis jugadores en el área en ciertas jugadas, muchos se quedaron “todos mirando cómo remataban”. Y criticó especialmente el primer gol encajado: “Entran tirando paredes entre tres tíos, entre los centrales y entre Tchouaméni y Camavinga”—, describió, evidenciando un desorden que, a su juicio, no es compatible con un equipo de elite.

Lo peor, para Paco, no fue solo la fragilidad defensiva, sino la complacencia colectiva. “Cualquier balón, todos parados, viendo los balones para que los remataran los nueves del otro equipo… es extraordinario”, sentenció, con sarcasmo e indignación. Aun así, reconoció que hay una figura que merece elogios: el portero Andriy Lunin. En su opinión, el ucraniano salvó lo salvable; lo más destacable del partido, dijo con humor, es que “no ha agredido a ninguno de sus centrales hoy”, una indirecta a la desorganización defensiva general.

Con un planteamiento tan descompensado (goles arriba, agujeros atrás) Paco González dejó claro que este tipo de partidos no deberían servir como bálsamo. Más bien como advertencia. Porque en su lectura, si el Madrid aspira a algo serio esta temporada, el equilibrio defensivo debe dejar de ser opcional.