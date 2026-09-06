Paco González destapa la cara oculta de Mourinho: "La cabra tira el monte"

El nuevo Real Madrid de José Mourinho ya conoce la derrota. El conjunto blanco vio cómo se les escapaban los tres primeros puntos de la temporada en La Cartuja después de que Troy Parrot adelantara al Real Betis en el minuto 81. Sin duda, vuelven los fantasmas del pasado, aunque todavía es pronto para saber si el desenlace será el mismo que en las dos campañas anteriores.

La situación deportiva del conjunto blanco está dando mucho de qué hablar y uno de los periodistas que no dudó en dar su opinión al respecto fue Paco González, presentador de 'Tiempo de Juego', que justo ayer volvía a trabajar tras las vacaciones de verano. No obstante, ha seguido de cerca la actualidad del Real Madrid, por lo que no se cree esta nueva versión de Mourinho, que ha quedado patente en sus últimas ruedas de prensa.

El periodista asturiano empezó diciendo que "esta versión de ahora Mourinho de Calcuta está muy bien, pero a mí hay dos cosas que me provocan un rechazo frontal". La primera de ellas es sobre su carácter: "La va a liar, entonces va a perjudicar la imagen del Real Madrid. Dicho lo cual, hasta ahora no ha hecho nada para perjudicar la imagen del conjunto merengue".

Tampoco dudó en reconocer que en las ruedas de prensa "he tenido discursos muy buenos", aunque comentó que "yo soy de los que creo que la cabra tira al monte".

Por esta simple razón, quiso dejar claro que volverá a verse la cara oculta de Mourinho tarde o temprano: "Debido al que tiene un pitbull, al final muerde a alguien".

José Mourinho en rueda de prensa / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Sobre el Mourinho "entrenador", González fue contundente en 'Tiempo de Juego': "A mí me parece que lleva años siendo intrascendente... es que ha estado luchando por ganar títulos con la Roma, en el Fenerbahçe y en el Benfica".

En ese instante, puso el ejemplo de Raphinha en el FC Barcelona: "Lo ves jugar con Hansi Flick y parece uno de los cinco mejores delanteros del mundo. En cambio, lo ves con Brasil y parece una porquería".

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Lo que quiso decir es que lo importante en el fútbol es tener un estilo de juego propio, algo de lo que carecen los equipos de Mourinho. "No tiene ese don de influir en el juego", concluyó.